Fiecare zi e o șansă să devii un om mai bun. Acest lucru te va ajuta și pe tine, dar și pe cei din jur. Cu cât relația dintre tine și cei de lângă tine e mai bună, te vei simți mai bine. În plus, o viață fericită e tot ce ne dorim, nu?!



4 sfaturi care te vor ajuta să îți descoperi părțile bune:



1. Nu vă mai temeți

Frica este bariera pentru cei slabi și piatra de temelie pentru cei puternici. Simte frica și du-te să o întâlnești. Moartea vine pentru toată lumea, cu totii vom muri, insa cu cât ne vom teme mai puțin, cu atât mai demn vei intampina sfârșitul vieții. ,,Ne nastem pe rand si plecam pe sarite.” spunea un roman. Mai mult de atat, Mantuitorul ne-a garantat ca cine crede in El, nu va muri, ci va trai. Dumnezeu e de partea noastra. Cine ne poate face rau?



2. Nu mai asculta de gura lumii

Nimeni nu trebuie sa-ti spuna cum sa-ti traiesti viata, in afara de Dumnezeu. Daca cei din jurul tau iti spun ca nu esti in stare sa faci ceva, ca este imposibil, crede in puterile tale, daruite de bunul Dumnezeu si demonstreaza-le ca poti face chiar si imposibilul. Dumnezeu a promis ca nu te va lasa cu nici un chip, El nu te va parasi. Puterea este in tine! In inima ta! In fiinta ta! Mantuitorul a spus ca „cel ce este in noi, este mai tare decat cel ce este in lume.” Si apoi „lumea si pofta ei piere, dar cine face voia lui Dumnezeu, va ramane in Veac.”



3. Incepe sa comunici cu oamenii buni care gandesc pozitv si sunt puternici in vorbe si fapte

Ei sunt cei ce iti vor reseta modul de gandire si ritmul de dezvoltare. Nu uita, ca Piatra din capul unghiului este Hristos, priveste la El, la Hristos! Cum poti vedea asta? In oameni buni, care au o gandire sanatoasa si le pasa de tine. Relatia cu acesti oameni te va ajuta sa-ti cresti increderea in tine si sa devii mai bun, mai performant. Oamenii buni si puternici nu se impiedica de lucruri marunte, poti si tu!



4. Cauta si modeleaza-ti propria cale

Nu incerca sa copiezi viata altora, a idoliilor sau nu stiu ce staruri, tu poti mai mult decat ei. Cel mai bun model este Hristos. Poti sa fii mai bun in felul tau. Numai urmand calea lui Hristos, iti poti gasi cu adevarat propria menire. Incearca azi sa fii mai bun decat ai fost ieri.