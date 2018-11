Candu, despre Legea privind declararea voluntară a bunurilor şi stimularea fiscală: A fost coordonată cu FMI și Banca Mondială

Legea privind declararea voluntară a bunurilor şi stimularea fiscală, intrată în vigoare la 1 octombrie, a fost coordonată cu boardul Fondul Monetar Internaţional şi al Băncii Mondiale. Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, a făcut această declarație astăzi, în cadrul unui briefing de presă.



"Am mai spus în faţa voastră că dacă vor exista chestiuni pe care noi trebuie să le coordonăm cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială şi dacă partenerii noştri, în baza unor evaluări şi a misiunilor tehnice, vor constata că trebuie să mai intervenim în legislaţie pentru a mai corecta sau a mai ajusta unele chestiuni, vom interveni. Ca să ne asigurăm că nu există nici măcar cât e negru sub unghie vreo probabilitate de spălare de bani. Astăzi Guvernul vine cu viziunea sa, cu avizul său, iar ajustările au fost agreate cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială", a precizat Andrian Candu.



Amintim că Legea privind declararea voluntară a bunurilor și stimularea fiscală prevede ca cetățenii care până acum nu și-au declarat imobilele, mașinile și banii vor putea să o facă plătind un impozit de trei la sută și, astfel, să intre în legalitatea bunurilor.



De această declarare voluntară nu vor beneficia, însă, cei care ocupă sau au ocupat funcții publice după anul 2009. Este vorba de şefi de stat, deputați, prim-miniștri, miniștri, judecători sau procurori. La fel, nu nimeresc sub incidența legii nici persoanele cercetate penal pentru furturile din sistemul bancar.