Moldoveanul-milionar din Marea Britanie: Să știți că lucrurile în Moldova, din perspectiva inițierii unor afaceri, s-au schimbat în bine în ultima perioadă

Adrian Dulgher, tânărul milionar de 32 de ani, de origine moldoveană, stabilit în Marea Britanie, apreciază schimbările care se produc în ultimul timp în ţara noastră. Dulgher administrează mai multe afaceri în Londra și spune că are relații de business și în Moldova și că intenționează să pornească o afacere inedită pentru țara noastră.



„Să știți că lucrurile în R. Moldova, din perspectiva inițierii unor afaceri, s-au schimbat în bine în ultima perioadă. Am observat mai multe facilități pentru investiții, iar asta mă încurajează să deschid alte afaceri aici. Nu exclud că voi implica în afacerile din R. Moldova și parteneri de-ai mei, mai ales că legea permite dobândirea cetățeniei prin investiții. După cum știți, în Anglia au venit foarte mulți oameni cu bani. Asta e rău? Sigur nu. Fiecare țară are nevoie de bani din afară”, zice Adrian, într-un interviu pentru ziarulnational.md.



Adrian mai spune că vrea să ajute și tinerii din Republica Moldova. „Am întâlnit și mulți tineri foarte inteligenți, cu idei de afaceri foarte bune. Totuși, există o oarecare crispare, temere din partea lor. Vă zic că aici e un mediu favorabil de a iniția afaceri. Există perspective foarte mari mai în domeniul agriculturii și serviciilor. Dacă nu vă reușește aici, atunci puteți merge peste hotare. Asta le spun”, a precizat tânărul.