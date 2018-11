Ghimpu, Deliu, Sandu și Năstase pun la cale o nouă AIE. Tot ce le reușește până acum e să se certe

Prima rundă de discuții dintre PAS, PLDM, Platforma DA și PAS a avut loc astăzi la sediul Partidului Liberal Democrat. Politicienii au ținut să menționeze câteva detalii referitoare la principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii.



„Am reiterat poziția noastră. Noi putem susține în acestă campanie electorală doar oameni care au făcut dovada integrității. Cei care vor să coordoneze cu noi trebuie să treacă prin filtrul „Parlamentului curat”. Vrem candidați buni, conform criteriilor pe care le-am discutat. Ceilalți colegi au luat act de acest mecanism și vor veni cu o decizie săptămâna viitoare, a declarat Maia Sandu.



Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu califică discuțiile de astăzi drept un bun început. Totodată, Ghimpu afirmă că nu vor trece testul de integritate întrucât PL are propriul filtru.



„Trebuie să depunem efort pentru ca persoana care va candida să fie un candidat bun încât noi să câștigăm circumscripșia. Principal este ca să nu ne batem între noi. Rămâne să stabilim criteriile. Noi vorbim doar de coordonarea celor 51 de circumscripții. Nu vorbim de filtru. Noi avem filtru nostru, filtrul partidului”, a menționat Mihai Ghimpu.



„Avem tot interesul pentru a salva țara, să ne unim forțele. Într-un fel am convenit ca pe circumscripții să avem candidați comuni. Nu am ajuns la un numitor comun, urmează să mai discutăm pentru că este abia prima discuție de acest gen. Interesul național ne obligă să venim cu o altă abordare, să ne ridicăm la înălțimea cerințelor istorice din acest moment. Asta înseamnă coagularea tuturor forțelor anti oligarhice. Noi nu negociem, noi discutăm. Domnul Ghimpu ar trebui să respecte anumite cerințe”, susține Chiril Moțpan, secretarul general al Platformei DA.

Tudor Deliu, liderul PLDM a declarat că astăzi a fost doar o primă discuție privind parlamentare din februarie 2019.



„Ceea ce ține de filtre, PLDM este gata să tracă orice filtru pentru că partidul s-a salubrizat demult. Suntem gata să trecem și „Parlamentul curat”, a declarat Deliu.



Menționăm că că Partidul Liberal a chemat PAS, Platforma DA și PLDM la negocieri cu scopul de a coordona și de a înainta un candidat comun pe fiecare circumscripție.



Anterior, Maia Sandu a declarat că în echipă sunt bineveniți toți cei care vor lucra în interesul cetățeanului, însă blocul electoral va fi semnat doar de către PAS și Platforma DA. Ulterior, Andrei Năstase, a spus că este împotriva acestor negocieri.