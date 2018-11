Un studiu efectuat acum 2 ani de Asociaţia Pro Consumatori (APC – fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor) susține că “69% dintre vopselele pentru colorarea părului trebuie retrase urgent de la comercializare!” Și totul din cauza ingredientelor chimice!



Ce chimicale conține vopseaua de păr? Este o întrebare pe care trebuie să ți-o pui înainte să aplici produsul pe păr și piele. Experţii APC au studiat 48 tipuri de vopsea pentru colorarea părului. Au analizat eticheta acestora din punctul de vedere al ingredientelor şi al corectitudinii informaţiilor şi menţiunilor.



Ce chimicale conține vopseaua de păr



Experţii APC au analizat etichetele din punct de vedere al ingredientelor şi menţiunilor şi au concluzionat:



77% dintre vopselele analizate au în compoziţie dioxane;



75% dintre vopsele analizate au în compoziţie amoniac;



69% dintre vopselele analizate au în compoziţie para-fenilendiamină/p-fenilendiamină/1,4 benzendiamine;



65% dintre vopselele analizate au în compoziţie parfumuri sintetice;



60% dintre vopselele analizate au în compoziţie peroxid de hidrogen;



40% dintre vopsele analizate au în compoziţie sodium laureth sulfat;



38% dintre vopsele analizate au în compoziţie parabeni;



38% dintre vopselele analizate au în compoziţie polietilen glicol;



34% dintre vopselele analizate au în compoziţie disodium EDTA;



32% dintre vopselele analizate au în compoziţie resorcinol;



15% dintre vopselele analizate au în compoziţie sodium lauril sulfat.



Cel mai periculos ingredient din vopseaua de păr



Para-fenilendiamina este cel mai periculos ingredient. Îl regăsim în mai mult de jumătate dintre produsele de pe piaţă. Poate fi regăsit şi sub denumirea p-phenylenediamine sau 1,4 benzendiamine. Para-fenilendiamina pătrunde în fire şi foliculii acestora şi afectează proteinele din piele, favorizând apariţia reacţiilor alergice. Pielea poate deveni roşie, cu leziuni pline cu lichid, poate da senzaţie de arsură şi mâncărime. Reacţiile alergice pot include şi dificultăţi în respiraţie, destul de fatale. Efectele pe termen lung includ astm, limfom non-Hodgkins şi lupus. Acest ingredient este, de asemenea, posibil legat de cancerul de sân, uterin şi vezica urinară.



Al doilea cel mai periculos ingredient din vopseaua de păr



Se numeste amoniac și se regăseşte în 75% dintre produsele analizate. Este iritant pentru piele, ochi şi sistemul respirator. Poate cauza astm şi dificultăţi în respiraţie.



Efectele ingredientelor din vopseaua de păr



Dioxane (ingrediente cu terminaţiile myreth, oleth, laureth, ceteareth) este un puternic perturbator hormonal şi alterează structura pielii permiţând pătrunderea chimicalelor în straturile profunde ale pielii;



Parfumurile sintetice (există în 65% dintre produsele analizate) pot avea peste 200 de ingrediente în compoziţia lor şi conţin cantităţi mari de toxine şi chimicale neafişate. Parfumul sintetic provoacă iritaţii ale pielii, dermatite, migrene, ameţeli, tuse violentă, hiperpigmentare.



Persulfaţii (sulfaţii de sodiu, potasiu şi amoniu) sunt întâlniţi în vopseaua de păr şi decolorant, în concentraţii de până la 60%, deşi numai o compoziţie de 17,5% poate irita pielea. Aceştia cresc riscul de astm pentru că inhalarea acestor vapori poate afecta grav plămânii.



Parabenii sunt conservanţi ce apar în vopselele de păr sub formă de „methyl-”, „ethyl-” şi „propyl-paraben” şi se regăsesc în 38 % dintre produsele analizate. Provoacă alergii şi probleme respiratorii. Dereglează sistemul hormonal, producând un exces de estrogen, ceea ce poate duce la cancer de sân. În plus, studiile arată că methylparabenul aplicat pe piele reacţionează cu razele UVB, ceea ce duce la îmbătrânirea prematură a pielii şi la distrugerea ADN-ului.