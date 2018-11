Ce spun astrele azi, 2 noiembrie

Berbec

Succesul financiar va aparea doar in urma eforturilor pe care le-ati depus in ultima perioada; daca nu v-ati dat suficient de mult silinta, nu aveti de ce sa fiti uimiti ca rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor. Daca aveti in plan asa ceva, sa stiti ca astazi este o zi perfecta pentru calatorii; veti avea sansa de a cunoaste persoane noi, de a va face noi relatii care s-ar putea dovedi folositoare pe viitor. Este foarte posibil sa experimentati trairi intense din punct de vedere emotional, care ar putea sa va impiedice, intr-o oarecare masura, concentrarea pe lucruri concrete. Un anumit eveniment de la locul de munca poate sa denaturize putin activitatea, insa nu pentru multa vreme.



Taur

Timpul petrecut alaturi de cei dragi se poate dovedi plin de inspiratie si foarte folositor in refacerea fortelor, in revigorarea dupa momentele mai dificile din alte domenii ale vietii voastre. Intalnirile cu prietenii pot sa va satisfaca nevoia de socializare, insa trebuie sa va limitati la timpul avut la dispozitie, fara sa sacrificati din timpul alocat altor actiuni. Fiti ceva mai atenti la modul in care organismal vostru reactioneaza la schimbari de temperatura; este foarte posibil sa va confruntati cu raceli, dat fiind ca vremea poate sa nu mai evolueze pe un trend constant in aceasta perioada; imbracati-va adecvat, nu va lasati inselati de soarele pe care-l vedereti pe fereastra.



Gemeni

Starea optima de sanatate va va ajuta sa va bucurati, din plin, de beneficiile acestei zile. Daca aveti anumite deadline-uri, dispuneti de suficienta energie pentru a va concentra pe finalizarea sarcinilor de indeplinit. Energiile pozitive vor domina mai multe planuri ale vietii voastre, asa ca veti fi favorizati in indeplnirea planurilor pe care vi le-ati propus. In acest context, ati putea fi tentati la a cheltui ceva mai mul ca de obicei; trebuie sa fiti constienti ca puteti gasi modalitati de a va simti bine si fara a implica sume mari de bani in toata aceasta ecuatie. Ar fi foarte daunator sa nu fiti atenti la banii vostri, pentru care municiti destul de mult si pe care nu va permiteti sa-i cheltuiti nesabuit.



Rac

Este o zi din care nu lipseste romantismul, pasiunea, elemente care se pot dovedi foarte folositoare vietii voastre sentimentale, daca vei sti cum sa le utilizati in avantajul vostru. Relatiile de cuplu trebuie stimulate si voi sunteti o parte a intregului, in masura sa initieze actiuni care sa va imbogateasca trairile personale. Unele persoane din preajma voatrs ar putea sa incerce sa obtina unele foloase din relatia voastra; este bine sa nu lasati astfel de indivizi sa va foloseasca in demersurile lor. Cu siguranta, daca vor vedea ca merge o data, vor mai incerca, din nou, cu alte ocazii. Starea de sanatate va fi, in general, buna, insa trebuie ca si voi sa luati masuri pentru ca lucrurile sa se mentina astfel.



Leu

Un proiect nou la locul de munca poate sa va puna in dificultate, antrenand sentimente contradictorii in sufletul vostru. Va fi nevoie sa va mobilizati ceva mai atenti in cazul acestui demers, sa depuneti mai mutl efort pentru a va depasi frustrarile. Lucrul in echipa va fi foarte important, asa ca va fi nevoie sa va integrati asa cum trebuie; daca aveti pozitie de lider, fiti siguri ca toata lumea se simte confortabil sis tie clar ce tebuie sa faca. Daca sunteti doar membru al echipei, cooperate cu ceilalti, pentru atingerea scopului comun. Poate fi si o sansa sa va remarcati, mai ales daca urmariti sa obtineti o promovare sau vreun bonus.



Fecioara

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, aveti mari sanse astazi de a duce la bun sfarsit multe din chestiunile ramase nerezolvate din zilele trecute. Veti fi mult mai increzatori in propriile forte, mult mai motivate in actiunile voastre. Ca urmare, multi isi vor pune increderea in voi si va vor privi ca pe un salvator. Presiunea acetor mari asteptari din partea celorlalti va apasa greu asupra voastra. Daca v-ati dorit schimbarea locului de munca, astazi este o zi cu perspective promitatoare in acest sens; va fi nevoie sa ganditi bine astfe de pasi, sa va informati foarte bine, pentru a nu regreta mai tarziu.



Balanta

Astazi veti fi pusi in fata a numeroase opinii, despre acelasi subiect, fapt care s-ar putea dovedi destul de derutant. Din aceasta cauza, este posibil sa apara unele conflicte intre voi si alti colegi, date de diferitele perspective din care priviti aceeasi chestiune. Va fi nevoie de compromisuri din partea tuturor, pentru a aduce atmosfera la normalitate. Realtiile cu apropiatii vor fi dominate de controverse; v-ati putea trezi implicati in chestiuni care nu va privesc direct si in care ar fi excelent sa nu va amestecati. Puteti oferi sfaturi, desi si acestea, in functie de context, ar putea fi percepute diferit. Faceti ceva pentru a va intari putin sistemul imunitar, pentru a evita aparitai unor eventuale probleme de sanatate.



Scorpion

Astazi veti fi influentati de subiectivism, veti tinde sa analizati lucrurile mai mult din perspectiva personala, ignorand perspectiva generala, care va poate oferi o privire mai obiectiva. Exista un oarecare egoism care va incearca, determinandu-va sa actionati in acest fel. Aveti nevoie de sugestii ale unor persoane din exterior; veti fi norocosi daca veti fi printre cei care ar putea sa obtina sfaturi de la persoane de incredere, ce detin expertiza in domeniul de discutie. Schimbarile din viata personala sau de la locul de munca ar putea sa va puna in alerta, sa va faca sa va reconsiderati obiectivele pe viitor; poate ca nu este cazul sa intrati in panica atat de rau!



Sagetator

Astazi veti fi intr-o pasa visatoare, vise care ca totul este roz si ca nimic nu va poate afecta; aveti mare grija, exista un pericol foarte crescut de a fi treziti, foarte brusc, la realitate. Daca va simtiti obositi, lipsiti de energie, ar fi bine sa va reevaluati putin stilul de viata; poate ca trebuie sa va ganditi la o schimbare in dieta sau sa cresteti timpul alocat odihnei. Fiti convinsi ca lucrurile se pot rezolva foarte usor printr-o comunicare deschisa, atat la locul de munca, cat si acasa; aratati-va disponibilitatea de a asculta, mai ales daca cererea vine din partea juniorilor.Fiti mai determinati in a adopta un stil de vata sanatos, mai ales daca, pana acum, nu v-ati pus aceasta problema si ati mancat ce-ati apucat.



Capricorn

Faptul ca ziua de astazi va semnaleaza numeroase oportunitati favorabile, nu inseamna ca trebuie sa va lasati, mereu, la mana norocului. Trebuie sa aveti, e drept, o doza de curaj, care sa va ofere imboldul de a actiona, insa este recomandabil sa fiti bine informati, inainte de a trece la actiune. Petreceti mai mult timp cu familia, cu apropiatii; aceste momente va pot incarca pozitiv, oferindu-va acea doza de optimism de care aveti nevoie pentru a face fata provocarilor zilei. Planurile de a imbunatati diverse aspecte ale vietii voastre trebuie sa fie prioritare; fiti perseverenti si veti vedea ca lucrurile se intampla cu-adevarat.



Varsator

Evolutiile astrale ale acestei zile anunta schimbari pozitive in viata voastra; chiar daca acestea nu coincide cu ceea ce ati preconizat voi insiva, nu trebuie sa fiti ingrijorati. Uneori, lucrurile se aseaza foarte bine si de la sine. Puteti organiza o iesire astazi, o intalnire cu o persoana draga, ceva care sa va incarce pozitiv sis a va faca sa va simtiti bine; este posibil sa aveti nevoie de confirmare in cazul anumitor actiuni pe care doriti sa le intreprindeti, insa puteti fi siguri ca obtineti o parere folositoare numai de la o persoana de incredere. Protejati-va, cu mai mare atentie, ochii; astazi sunteti susceptibili a obosi mult mai usor, mai ales daca lucrati la calculator sau in conditii care va solicita ceva mai mult acest organ atat de important.



Pesti

Trebuie sa aveti grija sa nu va lasati doborati de problemele de la locul de munca; nu este usor sa suportati critici, insa, daca acestea sunt constructive, reprezinta un pas inainte pentru voi, in propria perfectionare. Relatiile de familie vor fi destul de stranse astazi; functioneaza din plin empatia si veti reusi usor sa va puneti in pielea celuilalt, sa-l intelegeti si sa adoptati o atitudine potrivita. Cu atat mai mult va fi apreciat sprijinul vostru, in conditiile in care exista unele problele sau situatii mai dificile de solutionat. Este posibil ca si psihicul vostru sa aiba nevoie de suport, asa ca gasiti solutii in acest sens; chiar si daca va aflati in preajma unor persoane vesele si optimiste, poate fi de ajutor.