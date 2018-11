Activism civic marca IPP: Să te pupi cu instituții guvernamentale, pe bani americani, și să le acuzi că sunt capturate de Plahotniuc

Se termină banii opoziției sau lăcomia nu ține cont de culoare politică?



Institutul de Politici Publice, condus de cunoscutul luptător pentru democrație și împotriva ”statului capturat”, Arcadie Barbăroșie, nu are nicio problemă, când primește finanțări pentru colaborare cu instituțiile ”statului capturat”, pe care nu obosește să le critice și să le scoată în permanență la tabla rușinii.



Pe site-ul IPP găsim un comunicat, datat cu 30 octombrie, în care scrie că ”a fost semnat Memorandumului de Înțelegere între Primăria or. Leova, Inspectoratul Poliției Leova și Institutul de Politici Publice privind colaborarea în implementarea proiectului „Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare”.



Tot acolo găsim că proiectul „Promovarea implicării societății civile în consolidarea securității comunitare” a fost lansat la începutul anului 2017, și este realizat de către Institutul de Politici Publice în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție al MAI din Republica Moldova.



Proiectul are o durată de trei ani și este susținut financiar de către Departamentul de Stat al Statelor Unite.



Adică pepiniera de critici ai guvernării din așa-numita societate civilă colaborează cu poliția de aproape doi ani și ia pentru asta bani de la americani.



Această colaborare nu a fost oprită nici în timpul protestelor anemice la care chema inclusiv Barbăroșie.



„Acum a ajuns cuțitul la os. Nu mai putem răbda. Haideți să ieșim duminică la protest. Noi vom continua această luptă pentru că eu nu vreau să-mi văd țara jefuită”, spunea directorul de la IPP în data de 27 iunie.



Când e sincer Arcadie Barbăroșie, când acuză guvernarea de toate relele sau când ia bani de la finanțatori străini ca să lucreze cu instituțiile guvernamentale?