Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la 26 de ani de la trecerea în eternitate

Artiştii Doina şi Ion Aldea-Teodorovici au fost comemoraţi astăzi la Cimitirul Central Ortodox de pe strada Armenească din Chişinău, în ziua când s-au împlinit 26 de ani de la trecerea lor în eternitate.





În această zi, la mormântul lor s-a adunat mai multă lume - rude, prieteni, admiratori, dovadă a faptului că cei doi mari cântăreţi nu sunt uitaţi.

Solicitată de MOLDPRES, Eugenia Marin, mama Doinei Aldea-Teodorovici, a mulţumit tuturor oamenilor de bună credinţă, care au fost alături de familie în această zi.

„Fiecare om are un drum. Doina și Ion au găsit un drum la sufletul oamenilor prin cântec. Oriunde mă duc, oamenii își amintesc cu drag de cei doi cântăreți. Am fost bucuroasă să aflu că la Coșereni, județul Ialomița din România, pe 26-28 octombrie a fost organizat un simpozion și un festival internațional In memoriam Doina și Ion, ediția a III-a, la care au participat 60 de scriitori și interpreți din diferite țări. Pe toţi cei care ţin la memoria Doinei şi a lui Ion, îi îndemn să participe la Gala laureaţilor Festivalului internaţional de muzică uşoară „Două inimi gemene. In memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici”, ediţia a XVI-a, care va avea loc pe 15 noiembrie la Palatul Naţional din Chişinău”, a mai spus Eugenia Marin.

La rândul său, Cristofor Aldea-Teodorovici, fiul artiştilor, a menţionat că Doina şi Ion sunt o prezenţă vie printre noi. „Discut în fiecare zi cu ei. Ne lipsesc foarte mult, dar e important pentru conştiinţa noastră şi îmi doresc ca amintirea lor să dăinuie în sufletele noastre mereu. Sunt bucuros că împreună cu orchestra pe care o conduc, încerc să dau viață cântecelor pe care le-a scris tata și pe care le-a interpretat împreună cu mama", a adăugat fiul regretaţilor cântăreţi.

Prezentă la eveniment, scriitoarea Claudia Partole și-a exprimat satisfacția că astăzi, în transportul public din Chișinău au răsunat piesele interpretate de Doina și Ion Aldea-Teodorovici. În continuare, scriitorii Vasile Căpățână, Lidia Grosu și Diana Sava-Dărănuță, participanți la simpozionul care a avut loc la Coșereni, au prezentat versuri dedicate celor doi artiști.

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici s-au stins din viaţă în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, într-un accident de circulaţie, în localitatea Coşereni, România, la 49 km de Bucureşti, când maşina cu care se deplasau a intrat într-un copac.