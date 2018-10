Ce spun astrele azi, 29 octombrie

Berbec

Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa va puneti mintea la contributie in scopuri pozitive. Daca nu ganditi lucrurile asa cum trebuie, totul se poate intoarce, destul de curand, impotriva voastra. Odata pornite, lucrurile se intampla si, uneori, aceasta derulare nu mai poate fi oprita. Trebuie neparat sa tineti cont de acest lucru. Din punct de vedere financiar, aveti grija sa nu va intindeti mai mult decat va tine plapuma. Veti recupera foarte greu mai tarziu. Este o zi in care primiti semnale amestecate, dorintele se confunda cu realitatea, iar provocarile vor fi destul de substantiale. Este bine sa incercati sa puneti ordine, aclo unde pare ca haosul incepe sa-si faca simtita prezenta.



Taur

Este o zi in care va veti simti bine, mai ales daca veti fi in centrul atentiei si toata lumea va va putea admira aptitudinile si talentele. Complimentele va incanta peste masura, insa aveti grija la lingusitorii de profesie, care una spun si alata cred, in mod real. Acestia obisnuiesc sa va perie ego-ul de fata cu toata lumea si va lucreaza pe la spate. Daca iesiti la cumparaturi, nu va lasati influentati de altii si nu cheltuiti peste masura. Veti depasi cu siguranta bugetul si veti recupera foarte greu ulterior. Mai bine faceti lista de cumparaturi si incercati sa nu va abateti de la ea prea mult. Aveti grija de voi insiva, de starea voastra de sanatate; sunt posibile unele disfunctionalitati la nivel digestiv.



Gemeni

Astazi este o zi in care trebuie sa va inconjurati de persoane loiale, pentru ca, pur si simplu, simtiti nevoia sa fiti in siguranta. Asa cum aceste persoane au ales sa va sprijine neconditionat, tot asa si voi trebuie sa fiti pregatiti sa le intoarceti dovezile de incredere. In plan financiar, apar la orizont ceva oportunitati pozitive, insa trebuie sa stiti cum sa manevrati lucrurile astfel incat sa prindeti momentul optim pentru a actiona; nu orice intreprindere din acest domeniu va fi incununata de succes. Greselile in privinta asta pot sa va coste scump! Viata sentimentala va fi, oarecum, in plan secund, ceea ce nu este un lucru tocmai bun; daca nu veti ignora complet aspectele legate de acest aspect, poate ca veti avea noroc si lucrurile se vor mentine in buna stare. Voi decideti daca lasati totul la voia sortii sau alegeti sa actionati.



Rac

Ziua de azi ar trebui sa fie una foarte vesela pentru voi. Va vine sa cantati si sa dansati, de-a binelea. De ce oare? Astrele spun ca e vremea unor noi inceputuri, ca trebuie sa vedeti partile frumoase ale vietii, partea plina a paharului sau cum vreti sa spuneti. Este momentul in care intelept ar fi sa profitati la maximum de orice ocazie pe care v-o ofera viata. Nu uitati ca ocaziile nu se ivesc la tot pasul si ca este foarte important ca, atunci cand apar, mai ales sub auspicii favorabile, sa fie neaparat fructificate. Comunicarea cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea trebuie stimulata, intr-un mod cat mai constructiv; daca vreti ca lucrurile sa se miste in directia dorita, nu uitati sa va ocupati si de acest aspect.



Leu

Fecioara

O masa in familie, alaturi de copii si partenerul de viata este astazi, extrem de binevenita, mai ales daca aveti ceva mai rar posibilitatea unor astfel de momente. Vreti sa va convingeti ca totul este in regula in familie, astfel ca a manca impreuna va da posibilitatea sa faceti aprecierile de rigoare la fata locului. Puteti vedea astfel cu proprii ochi daca totul este in regula sau nu. Daca veti elimina stres-ul inutil, relatiile intrepersonale se vor imbunatati considerabil. Veti fi mult mai linistiti si veti putea analiza cu mai multa obiectivitate ceea ce aveti de facut. Beti cat mai multe lichide si menajati-va rinichii; in functie de activitatea pe care o desfaurati, luati masuri pentru a nu va confrunta cu probleme de natura renala.



Balanta

Va simtiti, in mod special, entuziasmati pentru anumite idei, planuri, proiecte si, de asemenea, doriti sa impartasiti acest entuziasm cu cei din jurul vostru. De asemenea, sunteti dornici satreceti cat mai repede de faza discutiilor, care, adevarat, isi au rostul lor, pentru a ajunge la actiunea concreta, generatoare de rezultate. Aveti grija sa nu ajungeti la faze de frustrare, idn cauza eventualelor constrangeri care ar putea sa apara. In rest, bucurati-va de aceste vibratii pozitive, de atmosfera favorabila care va ajuta in demersurile voastre. Este un moment potrivit pentru a incepe, dar si pentru a dezvolta – nu doar ceva sau pe cineva, ci si pe voi insiva. Folositi-va, din plin, de charisma cu care sunteti inzestrati, pentru a atrage si sprijinul celor din jur pentru ideile si viziunile voastre.



Scorpion

Puteti sa simtiti nevoia acuta de noi experiente si noi idei, insa sunteti destul de retinuti in a face schimbari majore; suprizele nu prea va fac placere, mai ales daca sunt diferite de planurile pe care vi le-ati facut voi insiva, dinainte. Purtarile rebele nu va incanta deloc si nu reactionati bine fata de cei care au astfel de comportamente; voi sunteti mai mult oameni ai tiparelor, iar acest lucru se poate dovedi, uneori , monoton, plictisitor. Anumite amintiri care tind sa va invadeze gandurile astazi, nu trebuie lasate sa va acapareze cu totul; trecutul trebuie lasat cu trecutul, iar voi va trebui sa va concentrati pe prezent si pe cei ce va sunt aproape.



Sagetator

Contextul astral va pune in pozitia de a fi auziti si ascultati, ceea ce inseamna, intr-adevar, mare lucru. Aveti posibilitatea de a va implica in proiectele dragi inimii voastre. Este un moment propice pentru stimularea relatiilor cu ceilalti, a comunicarii cu anturajul; este important sa va conectati cu cei din jur, sa impartasiti idei si conversatii active. Entuziasmul vostru va fi, cu siguranta, molipsitor. Pentru oamenii de afaceri, este o zi perfecta pentru negocieri importante; sansele ca acestea sa se soldeze cu succese rasunatoare sunt foarte mari. Este favorizat, fara indoiala, lucrul in echipa; demersurile individuale nu vor avea prea mari sanse de reusita.



Capricorn

Este o zi excelenta pentru a rezolva probleme si a pune planuri in miscare. Este posibil sa ajungeti a fi foarte prinsi de o idee sau un proiect, pentru care sa dedicati o mare parte din timp; aveti, insa, grija si de celelalte treburi importante pe care le veti avea de facut. Nu va puteti concentra doar intr-o singura directie, ignorand toate celelalte. Relationarea va fi doar interesata, la obiect, chiar daca, de cele mai multe ori, preferati varianta mai sensibila in fata celei practice, cea care mai implica si unele sentimente. Astazi, insa, veti fi directi, mergand direct la tinta. La finalul zilei s-ar putea sa fie nevoie sa va reintoarceti, metaforic vorbind, in trecut, pentru a rezolva o chestiune care isi face resimtite efectele si asupra evolutiilor din prezent.



Varsator

Prima jumatate de zi nu prea este ideala pentru a pune lucrurile in ordine sau pentru a obtine indicii clarein legatura cu ceea ce aveti de facut; incercarile voastre de a concretiza actiuni nu vor fi incununate de prea mult succes, din pacate. Se pare ca nu detineti datele complete ale chestiunilor in cauza, asa cum ati putea remarca mai tarziu; tabloul complet va ofera posibilitatea sa vedeti ce perceptii gresite ati avut si ce trebuia sa faceti cu-adevarat. Doar ca va fi cam tarziu entru a mai remedia ceva in timp util. Mai rau este cand aceasta situatie apare in relatiile sentimentale; ati putea ramane cu mustrari de constiinta ca nu ati actionat asa cum trebuie, la momentul potrivit. Poate ca pierdeti o partida buna, tocmai din aceasta cauza.



Pesti

Aveti tendinta de a supra-analiza lucrurile, de a le diseca pana la atom, iar acest lucru, pe langa ca va mananca o groaza de timp si bateti pasul pe loc, nu va aduce nici un castig remarcabil. Dimpotriva, prejudiciile pot fi majore, pentru ca ati putea pierde din vedere lucruri cu mult mai importante si care ar merita mult mai multa atentie din partea voastra. Spontaneitatea merge doar pana la un punct; impulsurile necontrolate nu pot avea decat efecte negative, asupra oricarei activitati asupra careia se rasfrang. Mai spre seara, este bine sa acceptati ca lucrurile sa mai decurga si de la sine, fara sa insistati voi prea mult pe evolutia lor; totusi, este bine sa pastrati vigilenta in legatura cu situatii care solicita claritate in gandire si concentrare.