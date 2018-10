Șase documentare premiate la un festival de la Bruxelles vor fi prezentate la Chișinău

Zilele Festivalului de Film Documentar ”Millenium”, care se desfășoară în perioada 24-26 octombrie la Chișinău, au fost deschise ieri la Cinematograful ”Odeon”. Timp de trei zile vor fi proiectate șase documentare, care au fost premiate la Festivalul ”Millenium” de la Bruxelles.





Solicitată de agenție, directorul artistic al Festivalului de Film Documentar ”Cronograf”, Leontina Vatamanu, a menționat că proiecția acestor filme constituie un schimb cultural, care a apărut în urma legăturilor stabilite dintre cele două festivaluri. ”Anterior, directorul artistic al Festivalului ”Millenium” de la Bruxelles, Zlatina Rousseva, a fost în juriu la noi la Chișinău, apoi eu am fost în juriu la festivalul de la Bruxelles. Și atunci am hotărât să aducem cele mai bune documentare, premiate la Festivalul de la Bruxelles aici, la Chișinău. Acest lucru ne-a reușit grație suportului venit din partea Organizației Națiunilor Unite în Moldova (ONU Moldova)”, a subliniat Leontina Vatamanu.

Prezentă la eveniment, Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova, a afirmat că cele șase filme prezintă acțiuni și soluții eficiente și inovatoare pentru a crea schimbări pozitive și pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

La rândul său, directorul general al Casei de Filme OWH STUDIO şi președintele Festivalului Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF, Virgiliu Mărgineanu, a accentuat că acest eveniment „este rezultatul unei frumoase colaborări şi schimb de experienţă între Millenium şi CRONOGRAF, festivaluri cu personalitate, care aduc pe marele ecrane şi spre discuţia publică documentare de cea mai bună calitate ce abordează subiecte de maxim interes şi actualitate, atât la scară globală, cât şi la scara unor comunităţi mai mici”. Astfel, pe parcursul a trei zile, publicul va putea viziona șase documentare de lung metraj despre problemele curente ale omenirii: migrație, refugiați, deţinuţi, conflicte, ecologie ș.a.

În prima zi au fost proiectate două filme - Gustul cimentului/Taste of Cement și Cealaltă parte a tuturor lucrurilor/The Other Side of Everything.

Mâine, 25 octombrie, vor fi proiectate: documentarul - Poștașul cel cumsecade/The Good Postman, și filmul De cealaltă parte a zidului/The Other Side of the Wall.

În cea de-a treia zi spectatorii sunt aşteptaţi la proiecțiile filmelor: Mulțumesc pentru ploaie/Thank You for the Rain și O femeie capturată/A Woman Captured.

De la lansarea sa în 2009, Festivalul de Film Millenium de la Bruxelles şi-a propus să ofere publicului documentare care reflectă şi descoperă o altă faţetă a lucrurilor, accentuând diversitatea în toată complexitatea şi frumuseţea ei. Festivalul de Film Millenium a devenit cu timpul, unul dintre cele mai atractive festivaluri europene de film documentar, datorită selecţiei calitative a filmelor din program. Motto-ul festivalului este: ”A vedea, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce se întâmplă în jurul nostru”.