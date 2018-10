Redacţia din New York a postului CNN a fost evacuată din cauza unui dispozitiv exploziv/ Bomba îl viza pe fostul director CIA John Brennan

Redacţia din oraşul New York a postului de televiziune CNN a fost evacuată, miercuri, din cauza unui colet suspect, afirmă surse citate de presa americană.



Un jurnalist CNN a transmis că la sediul redacţiei a fost primit un dispozitiv exploziv.



Centrul Time Warner din New York, în care se află postul CNN, a fost evacuat, a confirmat compania media.



Poliţia din New York a fost mobilizată la redacţia CNN.



Dispozitivul exploziv primit miercuri la redacţia din New York a postului CNN îl viza pe John Brennan, fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), care era invitat la o emisiune în direct, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate americane citate de Associated Press.



Dispozitivul exploziv a fost dezamorsat de echipele pirotehnice, fiind similar cu cele primite de miliardarul George Soros şi de foştii preşedinţi Bill Clinton şi Barack Obama.



Alte bombe artizanale au fost primite miercuri la biroul congresmanului democrat Deborah Wasserman Schultz, în Sunrise (Florida), şi la redacţia publicaţiei San Diego Union Tribune.