PAS și DA consideră diaspora „vaca lor de muls” și nu le permit altor partide să ajute moldovenii plecați peste hotare

PAS și PPDA consideră diaspora, în special pe cea occidentală, drept proprietatea lor privată și reacționează bolnăvicios la orice tentativă a vreunui partid politic de a crea programe și de a-i ajuta pe moldovenii aflați peste hotare, constată cunoscutul blogger Eugen Luchianiuc , referindu-se la incidentul de duminică de la Veneția, când reprezentanții celor două partide au încercat, fără succes, să împiedice o acțiune dedicată compatrioților noștri din Italia, organizată de Partidul Politic „ȘOR”.



Acesta amintește că lidera PAS, Maia Sandu, încă la alegerile din 2014 (atunci când șeful ei de partid patrona tranzacțiile frauduloase din sistemul bancar n.red) făcea agitație electorală în diaspora din Italia, în favoarea PLDM, când erau organizate și concerte și se făceau „cadouri electorale”. În confirmarea afirmațiilor sale, Eugen Luchianiuc publică și poze cu Maia Sandu la Bologna, la care a participat și cântărețul de muzică populară Nicolae Glib, dar au fost oferite și „donații pentru copii”.

„Și acum cei din #pas și #neDA cu tot cu activiștii lor scot ochii celor din alte partide care fac la fel doar că mai și încearcă să aducă moldovenii în Moldova. Tot ei sunt cei care cel mai tare strigă împreună cuvintele #miliard și #șor deși istoria cu miliardele era aprobată în Guvern cam în aceeași perioadă în care Maia Sandu făcea întâlnirea electorală cu alde Glib care cânta și cu donații”, scrie Eugen Luchianiuc.



Cei de la PAS și PPDA consideră diaspora occidentală proprietatea lor, dar nu fac nimic pentru a o ajuta și integra, constată sursa citată. „Ei, cei de la #pas și #neDA consideră diaspora și activitatea în cadrul ei un monopol. Doar că nu s-au izbit tare să promoveze înregistrarea prealabilă pe site-ul cec.md. Au dat un share la început de campanie și atât. Nu le place deloc când alte partide încearcă să ajute diaspora. S-o aducă acasă. Ei nu au nevoie de oameni în Moldova”, concluzionează Eugen Luchianiuc.



Amintim că un grup de câțiva provocatori, trimiși de PAS și PPDA, au încercat duminică, 21 octombrie, să torpileze o acțiune culturală organizată de Partidul „ȘOR” la Veneția, dar încercarea lor a fost zădărnicită. Manifestația a continuat, compatrioții noștri din Italia simțindu-se mai aproape de casă în compania interpretelor Ecaterina Petrea și Alessia Stăvilă, invitata specială a serii fiind îndrăgita cântăreață, Anastasia Lazariuc.



Prezentă la eveniment, vicepreședintele Partidului Politic ”ȘOR”, Marina Tauber, și-a exprimat dezamăgirea față de intenția unor politicieni murdari și provocatori care încearcă să zădărnicească proiectele frumoase care sunt menite să bucure moldovenii din diasporă.



Potrivit experților, provocatorii au avut intenția de a umbri evenimentul și a împiedica Partidul Politic ”ȘOR” să obțină încrederea moldovenilor care sunt stabiliți în Italia. În opinia reprezentanților formațiunii politice ”ȘOR”, unii politicieni moldoveni nu se pot împăca cu gândul că echipa liderului Ilan Șor crește în popularitate în rândul diasporei moldovenești din Italia, iar evenimentele culturale organizate de partid sunt apreciate la justa valoare de către conaționalii noștri din Italia.



Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune care are un program special pentru stimularea revenirii concetățenilor noștri aflați peste hotare și chiar a elaborat și un proiect de lege în acest sens. Printre prevederile acestuia sunt rambursarea costurilor pentru revenire și pentru transportul bunurilor personale; scutirea de taxe vamale la importul bunurilor personale și automobilelor. De asemenea, compatrioții care vor reveni în țară și membrii familiilor lor, care nu vor avea venituri, vor primi în primele șase luni îndemnizații lunare – venituri garantate de câte 500 de euro.



Potrivit calculelor experților, doar în primele șase luni după întoarcere, fiecare compatriot va primi de la stat aproximativ 5.000 de euro în calitate de sprijin direct și indirect, sub formă de ajutor financiar, beneficii, scutiri de impozite, și așa mai departe.