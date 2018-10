Adunarea Națională "PDM pentru Moldova": Oamenii spun că au văzut rezultate frumoase şi speră că acestea vor continua

Oamenii s-au adunat în PMAN pentru a susține partidul de guvernare. Potrivit lor, formaţiunea a demonstrat timp de trei ani că poate și vrea să schimbe lucrurile în ţară.



Ludmila Pirojoc este profesoară în la gimnaziul din satul Volodeni, Edineţ. Ea spune că reformele pe care le-a realizat guvernarea în Educaţie i-a uşurat munca.



"Sunt foarte bine venite reformele, cel puţin s-a mai redus din documentate, ceea ce ţinea de atestare era foarte mult. Sunt ţi plusuri: mărire de salariu, două mii care se preconizează să ni le dea pentru material didactic", a spus profesoara din satul Volodeni, Edineţ, Ludmila Pirojoc.



"Ne place politica pe care ei o conduc și vrem un viitor european. Din câte cunosc, reforma profesorilor chiar și în instituții. Discutând cu profesorii, majorarea salariilor, majorarea pensiilor persoanelor în vârstă. Drumuri, grădinițe, școli reconstrucții. De asta și am venit aici, ca să-mi ofer și aportul meu personal. "



Oamenii spun că au văzut rezultate frumoase în ultima perioadă şi speră că acestea vor continua.



"Am venit aici pentru viitor, așa cum scrie sloganul Partidului Democrat. Faptele bune se cunosc de la Partidul Democrat: drumuri bune, casă nouă, cetățeni împliniți. Asta ne dorim și de asta suntem aici. "



"Am venit să susţinem politica pe care o duce Guvernul nostru şi anume Guvernul Filip. Îmi plac iniţiativele lui Vlad Plahotniuc. Sunt bine-venite pentru ţara noastră şi datorită lor noi avem o direcţie mai bună şi mai frumoasă. "



"Au porniri bune guvernarea şi pe viitor ne gândim că vor face lucruri mai bune pentru toată ţara, Republica Moldova şi sperăm, şi am venit să-i susţinem. Dorim ca şi copii noştri să se întoarcă înapoi în ţară, dacă vor fi lucruri bune şi o să aibă băieţii salarii de muncă, o să aibă unde trage şi o să se mândrească cu ţara noastră, atunci o să se întoarcă toţi. "



"S-au pornit şi fac treabă bună şi sperăm că cu PDM o ajungem şi mai departe. Să fim şi stimaţi de europeni."



"Chiar acum că s-au deschis centrele multifuncţionale, este un lucru foarte bun pentru cetăţeni, este transparent, sunt multe inovaţii aduse. Ceva foarte frumos, comod pentru cetăţeni. Asta este ceea ce noi auzim din vorbele fiecărui om. Cu toţii suntem martori că într-o perioadă foarte scurtă de timp s-au făcut foarte multe lucruri şi asta este principal. Într-un timp scurt au demonstrat că se poate. Se poate să trăim şi acasă într-o societatea dezvoltată."



"Pentru a susţine ideile pe care le promovează Partidul Democrat. Prin care economia noastră a început totuşi să se stabilizeze şi paşi mici, dar totuşi avem o mică creştere economică. Schimbări vizibile atât în infrastructură cât şi în organizarea autorităţilor publice locale."