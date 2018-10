Maia Sandu e şomeră şi nu plăteşte impozite de şase ani, iar Năstase e un alt şomer cu avere impresionată

Deşi nu mai lucrează la Banca Mondială de şase ani, Maia Sandu susţine în continuare că trăieşte din banii pe care i-a pus deoparte din salariul ridicat în calitate de consilier al directorului executiv al instituţiei cu sediul la Washington. Liderul PAS recunoaşte că acum nu are un post de muncă şi nici nu achită impozite la stat.



"Dacă vă amintiţi atunci când am venit într-o funcţie publică mi-am declarat toate veniturile şi inclusiv economiile de la Banca Mondială care depăşeau suma de 150 de mii de dolari, iată din aceste economii continui să trăiesc. Acum când nu am nici un venit, respectiv nu achit impozite", a spus Maia Sandu, preşedintele PAS.



În aceeaşi situaţie se află şi liderul PPDA, Andrei Năstase. El nu lucrează nicăieri, însă reuşeşte să călătorească prin lume. Cea mai recentă vizită a fost la Washington.



Mai mult, finul de cununie al oligarhului condamnat penal Victor Țopa, Andrei Năstase, are în spate o avere impresionantă. Asta chiar dacă în acte se arată că nu a câştigat niciun bănuţ în ultimii doi ani.



Potrivit declaraţiei de avere, Năstase a trăit din banii soției, stabilită în Germania, care a câştigat 64 de mii de euro.



O altă sursă de venit au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. Politicianul şi-a mai cumpărat, anul trecut, un teren agricol, pe lângă celelalte opt pe care le deţine.



Năstase mai are în proprietate 11 case, una dintre care se află în oraşul german Bad Homburg. Acolo locuieşte soţia şi copiii săi.



Iar în 2017, el a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea unei maşini.