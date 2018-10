Ce spun astrele azi, 18 octombrie

Berbec

Daca veti face pe altii raspunzatori de esecurile voastre, este foarte posibil sa faceti o greseala majora, nu doar fata de persoana respective, ci si fata de voi insiva; recunoscand unde ati gresit, faceti un prim pas catre a va corecta, altfel, veti persista, mereu, in aceeasi greseala. Daca veti persosta in aceasta atitudine, este foarte posibil ca, o parte din persoanele din jurul vostru sa va excluda din cercurile lor. Fiti siguri ca nu ratati relatii importante din aceasta cauza. Munca voastra nu va fi pe cat de eficienta v-ati fi dorit; este posibil sa va fi facut multe planuri pentru ziua de astazi, insa va fi destul de dificil sa va indepliniti obiectivele propuse.



Taur

Aveti posibilitatea de a face numeroase alegeri, insa asta nu inseamna ca trebuie sa fugiti dupa 100 de iepuri odata. Daca mereu veti schimba macazul, daca vi se va parea ca o alta optiune poate fi mai profitabila decat cea aleasa, este foarte posibil sa inregistrati esecuri rasunatoare. Ganditi-va bine inainte de a lua deciziile respective, faceti planuri si tineti-va de ele, pentru a evita eventualele neplaceri cu mari sanse sa apara in urma unor evolutii haotice. Atat in plan profesional, cat si in plan personal, riscati sa intarziati multe lucruri care ar fi putut sa se desfasoare frumos si fara prea mari piedici.



Gemeni

Trebuie sa fiti constienti ca cine a zis, nu degeaba a zis ca "graba strica treaba". Astazi veti avea tendinta sa actionati oarecum impulsive, sa luati decizii sub impactul momentului, ceea ce poate fi ceva extreme de nociv, cu consecinte ce nu pot fi anticipate. Consultati-va cu persoanele de incredere sau cereti sfat avizat specialistilor, in chestiunile care va depasesc. Puteti evita numeroase probleme ulterioare, daca va luati macar un minim ragaz pentru a cugeta mai bine lucrurile. In planul afacerilor, astfel de pasi gresiti pot provoca pagube imense, nu doar in prezent, ci si in viitor. Asocierile in acest domeniu trebuie bine gandite, asa incat afacerea conceputa sa inregistreze succesul scontat.



Rac

Astazi veti resimti nevoia de a-i ajuta pe cei din jur, de a oferi suport acolo unde considerati ca este nevoie. Totusi, trebuie sa va ganditi bine inainte de a actiona, pentru ca nu intotdeauna este oportun un astfel de suport. In cazul persoanelor obisnuite sa le sariti rapid cu sprijin, fara ca respectivele persoane sa depuna propriul lor efort, sa incerce ele insele sa reuseasca, o astfel de atitudine poate provoca mai mult rau decat bine. Fiecare trebuie sa invete din propriile sale experienta; uneori nu este suficient doar sa cunosti, din auzite, anumite experiente, ci trebuie sa le traiesti, pentru a invata din ele. In plan profesional, fiti alaturi de cei mai tineri membri ai echipei voastre, insa nu le dati totul mura in gura; activitatea practica este sfanta pentru a castiga experienta.



Leu

Astazi va anima un oarecare spirit aventurier, va doriti sa explorati mai mult, sa incercati lucruri noi, inedite. Evident ca exista o infinitate de orizonturi de explorat, insa nu veti avea niciodata timp pentru toate. Concentrati-va atat pe ceea ce va intereseaza, insa luati in calcul si utilitatea. Sunteti persoane perseverente, asa ca nu va este greu sa va atingeti scopurile; trebuie insa sa actionati in anumite limite, care sa va nu arunce intr-o lumina proasta. Prea multa incredere in sine ar putea sa nu fie niciodata destula, insa, uneori, trebuie atentie marita pentru a nu cadea pe panta infatuarii si a lua decizii mai mult populiste, decat necesare.



Fecioara

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, astazi s-ar putea sa va gasiti in pozitia de a inota impotriva curentului. Nimeni nu contesta dificultatea unui astfel de demers, insa, daca sunteti convinsi ca pozitia voastra este cea corecta, atunci nu ar trebui sa renuntati, ci sa mergeti pana la capat. Auspiciile astrale se arata de foarte buna augur pentru cei pregatiti a-si urma propriile convingeri, propria intuitie. Fiti parolisti, onorati-va promisiunile, mai ales fata de persoanele dragi dinviata voastra; analizati foarte bine ce si cui promiteti, caci angajamentele neonorate la vreme ar putea se se intoarca, la un moment dat, impotriva voastra. Scuzele ulterioare nu vor impresiona pe nimeni, iar impresia generala lasat in urma va fi de neseriozitate.



Balanta

Nu trebuie sa va faceti mea culpa pentru ca ati gresit, in anumite privinte; nu sunteti decat oameni, iar oamenii se mai si inseala, cu privire la oameni, cu privire la situatii, cu privirea la actiuni. Nu ati gresi decat daca ati sta degeaba, iar asta nu este deloc o alternativa. Este recomandabil sa ganditi bine inainte de a face ceva, astfel incat sa micsorati cat mai mult posibilele riscuri asumate. In plan profesional, va trebui sa luati o decizie importanta cu privire la modul in care va desfasurati activitatea; nu va fie teama sa fiti ceva mai indrazneti. Pe de alta parte, vor exista persoane care vor incerca sa va distraga atentia de la scopurile principale; nu le dati acestora castig de cauza.



Scorpion

Nu prea va place sa va comparati cu altii, insa astazi se pare ca aveti o predilectie deosebita pentru asta. Va tot uitati in ograda vecinului, la ceea ce fac altii, incat s-ar putea sa uitati ceea ce vreti voi insiva. Nu este o atitudine sanatoasa; cel mai bine ar fi sa va raportati la propriile voastre dorinte, la ceea ce v-ar prinde bine voua. Si chiar puteti sa aveti ceva mai multa grija de voi, sa va mai rasfatati din cand in cand. Chestiunile domestice ale zilei va vor stimula latura practica; chiar daca unii va vor considera conservatori, din aceasta cauza, veti avea succes daca veti merge pe o linie clasica, mai degraba decat inovatoare. Se poate spune acelasi lucru si in cazul chestiunilor profesionale, desi aici demarcatia intre una si alta ar putea fi, uneori, estompata.



Sagetator

Trebuie sa fiti constienti ca nu puteti castiga de fiecare data; astazi este o zi in care nu veti reusi sa va impuneti prin victorie, ci va trebui sa acceptati situatiile de fapt, ceea ce vi se ofera. Nu prea va convine aceasta situatie, insa nu prea aveti de ales. Ba chiar s-ar putea sa fiti nevoiti sa colaborati cu unii dintre oponentii vostri, pentru atingerea unui scop comun; nu este nimic surprinzator ca puteti fi pusi in astfel de situatii, atunci cand obiectivele urmarite sunt convergente. In plan familial, este bine sa va axati pe punerea in practica a acelor proiecte domestice pe care le-ati stabilit cu partenerii; daca exista impedimente in rezolvarea acestor sarcini, acestea trebuie sa fie comunicate si trebuie ajuns la un compromis care sa multumeasca pe toata lumea.



Capricorn

Unele dintre presentimentele voastre s-ar putea sa se adevereasca, intr-un fel sau altul, insa de aici si pana la a refuza sa actionati, pentru ca, vezi Doamne, ar putea sa cada drobul de sare, ar trebui sa fie cale lunga. Negativismul poate fi alungat usor primtr-o atitudine optimista, prin conlucrarea cu persoane pozitive, care vad partea plina a paharului, nu pe cea goala. Gandurile de tot felul va pot influenta negative nu doar starea psihica, ci si performantele profesionale, productivitatea muncii. Este posibil sa intrati in conflict cu leadership-ul, sa aveti discutii in contradictoriu cu partenerii de cuplu, uneori chiar va fi dificil pentru voi sa va adunati. O perspectiva exterioara, obiectiva, asupra a ceea ce se intampla ar putea sa va ajute sa iesiti mai usor din impas.



Varsator

Esecurile va sperie, va aduc sentimente de frustrare pe care cu greu le suportati. Si totusi, ce puteti face? Sa nu mai actionati deloc, gandindu-va ca exista posibilitatea de a da gres? Oricand exista aceasta posibilitate, intr-o proportie mai mare sau mai scazuta. Daca doriti sa aveti sansa de a va valorifica potentialul de care dispuneti, ar fi bine sa alungati astfel de ganduri de la voi si sa treceti la treaba. Astrele arata ca sunteti intr-o forma optima, ca nu va lipseste deloc energia, ci doar putin mai multa incredere in propriile forte. Fiti ceva mai stapani pe voi atunci cand vine vorba de emotii; unele persoane ar putea miza pe aceasta slabiciune a voastra, pentru a trage profituri maxime dintr-o situatie sau alta.



Pesti

Nu va fi usor sa stati deoparte, mai ales daca sunt implicate si persoane la care tineti foarte mult. Nu este insa, recomandabil, sa actionati sub impulsul momentului, si sa va implicati in chestiuni care nu va privesc in mod direct. Ati putea sa iesiti foarte afectati din astfel de situatii. Nu va doriti si mai multi adversari decat cei pe care-I aveti in prezenti si exista si posibilitatea ca, dupa trecerea evenimentului, sa va dati seama ca nu prea s-a meritat efortul. In plan profesional, pe de alta parte, ar fi bine sa pastrati un contact strans cu ceea ce se intampla; daca va veti distanta, asa cum mai aveti obiceiul uneori, este foarte posibil sa pierdeti o parte din castigurile pe care le-ati obtinut pana acum.