Ceaiurile „topesc” kilogramele

Combinaţiile isteţe de ceaiuri te pot ajuta să slăbeşti. Pune în balanţă şi faptul că sunt foarte gustoase şi le vei adopta cu plăcere.



Ceaiurile din plante şi fructe,cu proprietăţile lor sănătoase,te vor ajuta să scapi de câteva kilograme în două săptămâni.



Ceaiul de urzică şi ananas...

...elimină apa. Urzica şi ananasul se combină foarte bine,pentru că amândouă au aceleaşi efecte asupra siluetei.

Cel mai important este efectul lor diuretic,prin care se elimină apa din ţesutul adipos,aşa că poţi înlocui orice gustare cu un ceai exotic.

Prepari un ceai obişnuit de urzică,în care adaugi 30 ml suc proaspăt de ananas.

Pont!Ananasul şi urzica au proprietăţi antiinflamatoare,de aceea un ceai călduţ îţi va ameliora durerea în gât sau cea reumatică.



Ceaiul verde cu coacăze negre...

... stimulează digestia. Coacăzele negre sunt recunoscute pentru conţinutul bogat în vitamina C şi în alte substanţe active care stimulează digestia leneşă,reglează tranzitul intestinal şi detoxifică organismul.

Ceaiul verde este un alt aliat al siluetei tale,deoarece arde grăsimile,diminuează pofta de mâncare şi împiedică metabolizarea zahărului şi transformarea lui în ţesut adipos. Combinate,cele două ingrediente formează un cuplu de temut pentru orice strop de grăsime.

Ceaiul se prepară din coacăze uscate şi din frunze de ceai verde,fără zahăr.

Pont! Conţinutul mare de vitamina C te ajută să faci faţă tuturor virusurilor şi bacteriilor de sezon. În plus,dacă ai o infecţie respiratorie,acest ceai te va ajuta să te vindeci.



Ceaiul de cătină cu vanilie...

...inhibă foamea. Fructele de cătină sunt celebre pentru cantitatea mare de vitamine pe care o conţin,dar puţini ştiu că ele inhibă foamea şi stimulează metabolismul leneş.

În schimb,vanilia inhibă pofta de dulciuri şi îţi dă senzaţia de saţietate. Gustul parfumat şi dulce al vaniliei face corpul să elibereze mai multă serotonină,cunoscută şi ca hormonul fericirii.

Cum îl prepari? Adaugi în apă clocotită câteva fructe uscate şi un sfert de baton de vanilie. Zahărul vanilat sau esenţa de vanilie nu au proprietăţile nutritive ale batonului,aşa că e mai bine să nu le foloseşti ca înlocuitor.

Pont! Când eşti într-o perioadă de convalescenţă,te pui rapid pe picioare cu acest ceai revigorant şi delicios.



Ceaiul de portocale cu scorţişoară...

...ţine glicemia sub control. Îţi miroase deja a iarnă când te gândeşti la portocale şi la scorţişoară. Portocalele elimină excesul de apă din ţesutul adipos şi-ţi stimulează digestia. Scorţişoara reglează nivelul zahărului din sânge şi activitatea pancreasului.

Combinate,cele două ingrediente te împiedică să ronţăi tot timpul,dându-ţi senzaţia de saţietate. Adaugi în apă clocotită 3-4 felii de portocală,cu tot cu coajă. La final,presari puţină scorţişoară.

Pont! Acest ceai are efect antiseptic şi analgezic atunci când te doare în gât sau când aibronşită.



Ceaiul de ghimbir cu măr topeşte grăsimile

Ghimbirul şi mărul stimulează circulaţia sângelui şi metabolismul. Căldura face ca substanţele active din ambele ingrediente să ajungă mai repede în organism şi să declanşeze „atacul” asupra grăsimilor.

Pont! Acest ceai îţi este indicat şi când ai febră,când te simţi obosită sau îţi este greaţă.



Bine de ştiut

În perioadele de stres,oamenii au tendinţa să mănânce mai mult,iar organismul „cere” mai multă sare,zahăr şi grăsimi. Iată câteva trucuri să „păcăleşti” foamea:



Sticksuri din morcovi– taie morcovii curăţaţi în fâşii subţiri şi pune-i la îndemână. Când ai chef să ronţăi ceva...



Seminţe de floarea-soarelui– sunt recomandate cele nesărate. Dacă sunt cu coajă,mai bine! Mâinile tale vor fi ocupate şi vei mânca mai puţin dacă trebuie să le şi decojeşti.



Apă în loc de suc– decât o băutură acidulată,cu multă cofeină,zahăr şi sute de calorii,mai bine un pahar cu apă minerală şi o felie de lămâie.



Mănâncă la ore fixe-vei avea astfel mereu senzaţia de saţietate şi nu vei lăsa glicemia să scadă,lucru ce ţi-ar provoca foame excesivă.



Info

Fructele adăugate în aceste ceaiuri au un conţinut ridicat de vitaminele A,C şi E şi complexul de vitamine B,care previn avitaminozele.



Trucuri ca să fii în formă

Dacă te-ai hotărât să slăbeşti,dieta şi mişcarea sunt aliaţii tăi în lupta cu kilogramele. Pentru şanse mari de reuşită,iată câteva trucuri:



Fixează-ţi ţinte realiste!

Nu-ţi planifica să dai jos 7 kg într-o lună,nici nu e sănătos!



Vizualizează-ţi succesul!

Când eşt tentată de o prăjitură sau n-ai chef de gimnastică,închide ochii şi imaginează-te suplă,într-o ţinută elegantă,în care nu încapi acum. Te va motiva!



Monitorizează-ţi progresele!

Ţine un jurnal în care să-ţi notezi cât ai slăbit în fiecare săptămână,dar şi micile „abateri” de la dietă.