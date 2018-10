Președintele Summa Group, despre Arena Chișinău: Va avea efecte economice considerabile și va promova imaginea Moldovei în lume

Lucrările de construcție a complexului multifuncțional Arena Chișinău au început, oficial, duminică, după o ceremonie festivă, la care partenerul privat al proiectului, compania Summa Group din Turcia, a făcut o prezentare video a viitoarei arene. Lucrările de construcție vor dura 12 luni, iar inaugurarea complexului este preconizată de Hramul Chișinăului, în 2019.



”Ne angajăm să inaugurăm Arena Chișinău exact peste un an. După finalizarea acestui proiect, vor fi create 150 de locuri de muncă. La lucrări de construcție propriu-zise vor fi angajate peste 700 de persoane”, a declarat președintele Summa Group, Selim Bora.



După șapte luni de la anunțarea proiectului, astăzi vedem cum visurile încep să devină realitate, a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu.

”Este un proiect istoric și de importanță națională. Până acum s-au închis școli și s-au distrus stadioane. Atleții noștri nu aveau unde să se antreneze. Moldova era evitată de evenimente culturale și Chișinăul poate acum să-și obțină rolul pentru evenimente sportive și culturale. Cu adevărat astăzi avem șansa să scriem istoria acestei țări”, a spus Andrian Candu.



În context, Selim Bora s-a referit la efectul economic și de imagine pe care l-a avut un proiect similar, realizat de Summa Group în Senegal – Dakar Arena.

”După ce am construit complexul de conferințe, centrul hotelier și arena, țara cu o populație de 15 milioane de oameni și care nu are industrie petrolieră sau de gaze, atrage atât de multe conferințe și evenimente sportive. Începând cu anul viitor și pentru următorii cinci ani, practic pentru fiecare lună este programat un eveniment care urmează să aibă loc în Dakar. În 2022, de exemplu, în Dakar vor avea loc Jocurile olimpice pentru tineret”, a venit cu exemple Selim Bora.



Arena Chișinău va fi ridicată pe un teren de 10 hectare din preajma comunei Stăuceni. Complexul va avea o capacitate de cinci mii de locuri și o mie de locuri de parcare. Sala polivalentă va găzdui diferite evenimente sportive, conferințe, expoziții sau concerte. Totodată, va fi amenajată o piscină olimpică, dar şi câteva terenuri de tenis. Proiectul este implementat la iniţiativa preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu.



Valoarea investițiilor care vor fi efectuate de partenerul privat se ridică la 43 de milioane de euro.



Grupul Summa a fost înființat în 1989 la Ankara și este în prezent una dintre cele mai mari companii de construcții din lume. Grupul turcesc este prezent de aproape 25 de ani pe piața din Republica Moldova și a realizat zeci de proiecte în valoare totală de peste 300 de milioane de euro. Printre proiectele de succes realizate de Summa se numără modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău în 1999-2000, reparația traseului Chișinău-Soroca în cadrul Programului american Provocările Mileniului. De asemenea, compania a construit hotelul Radisson Blu Leogrand Hotel Chișinău, a reparat clădirea Spitalului Clinic Republican, a construit centrul Medpark și câteva centre comerciale.