Un analist politic sugerează că șeful de campanie al lui Năstase a fost instruit de Open Dialog cum să fraudeze alegerile

Analistul politic Victor Gurău afirmă că angajații Starnet, care aparține lui Alexandru Machedon, șeful de campanie al lui Andrei Năstase, au fost instruiți în oficiile Fundației Open Dialog a Ludmilei Kozlovska. Acesta dă de înțeles că oamenii lui Machedon au fost învățați cum să fraudeze alegerile primarului din Chișinău.



”Vreți sa ştiți cum au fost fraudate alegerile locale anticipate în municipiul Chișinău?!



Căutați răspuns la întrebarea "ce căutau salarizații companiei StarNet, în frunte cu Alexandru Machedon, prin oficiul Open Dialog Foundation şi "în ce domeniu au fost şcolarizați", a scris Gurău pe Facebook.



Analistul susține că pozele cu echipa Starnet au fost șterse de pe pagina web a Fundației Open Dialog, dar că el le deține.



”Am hotărât să împrospătez memoria staffului electoral al Primarului General ales în frunte cu ŞĂFUL de la StarNet (Alexandru Machedon) şi a procurorilor Procuraturii Generale "că dosare cu arhive de documentare sunt in custodia lui Victor Gurău şi ele nu ard". Cineva trebuie "să şi răspundă pentru frauda electorală". Penal”, a mai scris analistul politic.



Acesta îi acuză de ipocrizie pe liderii PPDA și PAS, Andrei Năstase și Maia Sandu, care acum încearcă să se disocieze de colaborarea cu Ludmila Kozlovska și Fundația Open Dialog.



”Nu-mi place când suntem cu toții prostiți ziua în amiaza mare. Eu întreb o dată şi pentru ultima oară: În ce domeniu au fost instruiți colaboratorii StarNet în oficiile Open Dialog Fundation?!”, mai scrie Gurău pe Facebook.



Amintim că alegerile primarului general din Chișinău, câștigate de președintele PPDA, Andrei Năstase, au fost invalidate de instanțele judecătorești pentru agitație ilegală în ziua votării.



