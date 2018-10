Ministrul Apărării Eugen Sturza și ministrul Sănătății, Silvia Radu, au donat astăzi sânge, la Tabăra Militară Permanentă a Armatei Naționale. În opinia celor doi oficiali, fiecare om are datoria să contribuie la salvarea altor vieți.



”Fiecare din noi, printr-o simplă donație, poate salva până la trei vieți. Procesul de donație este benefic atât celor ajutați cât și vouă, celor care ajută. De exemplu la bărbați, riscul unui atac de cord scade considerabil după donații sistematice. Anume din acest motiv ne-am adunat astăzi, în tabără militară, și am contribuit la suplinirea necesității de sânge a Centrului Național de Transfuzie”, a scris Eugen Sturza, într-o postare pe Facebook.



La rândul său, Silvia Radu crede că donarea de sânge este un gest de responsabilitate.

”Donarea de sânge înseamnă o șansă în plus la viață pentru cei care au nevoie urgentă de ajutor. Astăzi, împreună cu militarii din Armata Națională, am venit să donăm sânge. Este un gest de responsabilitate. Vrem să încurajăm donarea de sânge. Statistic, un om de pe planetă are, cel puțin o dată în viață, nevoie de sânge. Vă încurajez și pe voi să o donați atunci când puteți și sunteți apți pentru această procedură”, a scris Silvia Radu, pe Facebook.