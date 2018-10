Năstase îi ia apărarea Ludmilei Kozlovska, interzisă în UE și cu dosar penal pentru trădare de patrie în Ucraina

Liderul PPDA, Andrei Năstase, îi ia apărarea șefei Fundației Open Dialog, Ludmila Kozlovska, persoană expulzată din UE și cercetată penal în Ucraina pentru trădare de patrie. Năstase a încercat să o scoată basma curată pe Kozlovska, în cadrul unei conferințe de presă.



”Nu știu dacă Kozlovska are dosar deschis în Ucraina. Dânsa reprezintă un ONG, care activa sau activează în Germania, Polonia și, la invitația unor europarlamenari, am participat la un eveniment și cu participarea acestui ONG. E ridicol să investighezi cine a achitat un bilet de avion la un eveniment la care am fost și eu invitat”, a declarat liderul PPDA.



Amintim că deputații PDM solicită, într-o petiție, factorilor de decizie europeni investigarea activității Fundației Open Dialog, dar și legăturile liderilor PAS și PPDA, Maia Sandu, și, respectiv, Andrei Năstase, cu această organizație dubioasă.



”Rugăm înalții demnitari europeni atât activitatea Fundației Open Dialog, care, potrivit informațiilor publicate în presă, a livrat armament în Donbass, estul Ucrainei, dar și a făcut lobby pe bani murdari în favoarea unor infractori importanți din spațiul CSI, inclusiv în favoarea lui Veaceslav Platon, implicat în furtul din sistemul bancar moldovenesc. Credem necesară și verificarea relațiilor acestei fundații cu politicieni din Republica Moldova, inclusiv cu deputați din PLDM, dar și cu liderii PAS și PPDA, Maia Sandu și, respectiv, Andrei Năstase”, se conține în petiția parlamentarilor PDM.



Între timp, Serviciul de Securitate al Ucrainei a demarat o anchetă care vizează activitatea Ludmilei Kozlovksa. Potrivit publicaţiei poloneze Wiadomosci, investigaţia pentru trădare de patrie a fost pornită în orașul Ujgorod din vestul Ucrainei.

Ludmila Kozlovska, preşedintele Open Dialog Fundation, care a făcut lobby în instituțiile europene pentru PPDA și PAS, a fost expulzată din Polonia şi din Uniunea Europeană.



Într-un raport prezentat în Parlamentul European, FOD a fost acuzată de implicarea în războiul hibrid dus de Federaţia Rusă contra Occidentului. Autorii documentului susțin că Ludmila Kozlovska că a fost recrutată de serviciile speciale rusești.

Potrivit presei, Mukhtar Ablyazov, finanțatorul FOD și principalul beneficiar al serviciilor de lobby ale acesteia, s-ar fi îmbogățit prin scheme de tip raider şi spălare de bani. Financial Times a publicat o amplă anchetă în care scoate la iveală schemele folosite de oligarhul kazah de devalizare a unor bănci, preluare de active, mituire și PR negru. Acesta a fost condamnat în Kazahstan și cercetat penal în Rusia, Ucraina și Marea Britanie.



Activitatea Fundației "Open Dialog", condusă de Ludmila Kozlovska, va fi investigată şi de o comisie de anchetă, creată de Parlamentul de la Chişinău. Aceasta va elucida circumstanţele privind imixtiunea acestei organizaţii în treburile interne ale Moldovei, dar şi în finanţarea unor partide politice.