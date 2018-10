Psiholog sau psihiatru? Cu ce se ocupă fiecare și în ce situații le cerem ajutorul

Viața trăită pe repede-înainte vine la pachet cu stres, cu frici, cu neliniști, cu anxietăți sau cu depresii. Din păcate, mulți oameni nu recunosc că se confruntă cu probleme din sfera psihologicului. Drept urmare, aleg să nu se adreseze specialiștilor.



Apoi mai intervine și rușinea. Multora li se pare perfect normal să meargă la doctor și nu le este rușine să recunoască acest lucru, dar experimentează o rușine de proporții dacă ar fi puși în situația de a merge la psiholog sau psihiatru. Doar că, la fel ca fizicul, și psihicul are tot dreptul să sufere. Și tot la fel ca fizicul, și psihicul are tot dreptul de a fi tratat.



Adesea, rușinea de a ne adresa unui specialist care să ne ajute să ne punem ordine în creier vine din confuzia celor două specialități, psihologia cu psihiatria. Psihologul este adesea confundat cu psihiatrul, despre acesta din urmă știindu-se clar că se ocupă de oamenii cu tulburări mintale.



În cele ce urmează, psihologul Laura Maria Cojocaru ne ajută să înțelegem exact atribuțiile celor doi specialiști.



Psiholog sau psihiatru? Care sunt atribuțiile fiecăruia



Psihiatrul este medic. Adică acea persoană care ne consultă, ne dă să facem analize, ne pune un diagnostic și ne prescrie un tratament. Dacă detaliem, despre psihiatru trebuie să cunoaștem următoarele lucruri:



1. Are o anumită pregătire, abordare și direcție medicală;

2. Tratează medicamentos persoană care prezintă un dezechilibru psihic;

3. Tratează efectul pe care l-au avut evenimentele în viață pacientului;

4. Tratează la nivel fiziologic, aducând chimic în organism substanțele necesare pe care corpul nu le mai produce suficient sau reglând ceea ce produce în exces și ajutând organismul să reînvețe treptat echilibrul natural;

5. Tratează pe termen limitat, până la eliminarea simptomelor;

6. Susține medicamentos persoana care se simte emoțional suficient de rău încât să nu se poată concentra asupra schimbării în plan mental, emoțional, comportamental.



Psihologul nu are pacienți, ci clienți pe care îi ajută să adopte moduri de gândire și comportamente raționale, exersând împreună în cabinet. Altfel spus, psihologul este specialistul care:



1. Îi alocă săptămânal persoanei care vine în cabinet câte o ședință de aproximativ o oră. Terapia se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni sau luni, pentru a produce schimbarea solicitată;

2. Susține și ghidează persoana psihic, emoțional și comportamental, în a învăța cum să facă față evenimentelor trecute, prezente și viitoare;

3. Produce schimbare la nivel mental, emoțional și comportamental;

5. Ghidează și învață persoana pentru tot restul vieții să-și acceseze forța interioară și toate resursele necesare unei vieți împlinite pe toate planurile;

6. Ghidează persoana spre a găsi şi exersa metode pentru schimbare potrivite, cu scopul dezvoltării și evoluției personale, îmbunătățirii abilităţilor sociale și de comunicare, a menținerii sănătății mentale, emoționale și comportamentale în toate aspectele vieții și pentru tot restul vieții.



Cum știm când să ne adresăm psihologului, repsectiv psihiatrului



Sunt situații în care persoana se simte rău din punct de vedere emoțional, astfel încât nu este capabilă să se concentreze asupra schimbării și exersării de noi atitudini și abilități de gândire pozitivă lucrate cu psihoterapeutul sau ghidul.“În acest caz, psihologul o poate îndruma către un psihiatru care să-i prescrie o medicație ușoară, astfel încât să fie aptă pentru schimbarea în plan concret. Asta nu înseamnă că acea persoană este nebună, ci că cei doi specialiști colaborează pentru a ajuta pacientul să facă schimbarea mai repede și sigur”, explică psihologul Laura Maria Cojocaru.



“Există, însă, situații în care medicația este insuficientă pentru ca persoana să facă schimbări semnificative în viață ei, deoarece pastila nu schimbă modul de gândire, interpretare a evenimentelor și reacția sau comportamentul. În acest caz, psihiatrul ar fi bine să își îndrume pacientul către un specialist psihoterapeut care să-l susțină pe drumul unei schimbării mai profunde și de durată”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.