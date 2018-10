Principalul suspect în cazul jurnalistei ucise la Ruse este un român

Un cetăţean român cu paşaport moldovenesc este principalul suspect al poliţiei bulgare în cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost găsită moartă într-un parc din oraşul Ruse, anunţă ziarul bulgar Dnevnik.



Potrivit informaţiilor neconfirmate ale postului public de radio din Bulgaria, este vorba despre un cetăţean român care are un paşaport moldovenesc.



O purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne a refuzat să confirme sau să nege informaţiile şi a spus că instituţia ar putea să transmită o declaraţie de presă mai târziu.



Procurorii au declarat că femeia de 30 de ani au fost abuzată sexual, bătută şi sufocată. Corpul acesteia a fost găsit într-un parc din apropierea Dunării, sâmbătă la Ruse.



Directoare şi prezentatoare la postul regional TVN din Ruse, ultimul reportaj al Victoriei Marinova se referea la deturnarea de fonduri publice, într-un caz în care sunt acuzaţi de implicare o serie de politicieni şi oameni de afaceri.



Victoria Marinova, directoarea şi prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisă cu brutalitate în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce făcea jogging, fiind al treilea jurnalist asasinat în Uniunea Europeană în mai puţin de un an, informează Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).



În vârstă de 30 de ani, Victoria Marinova era implicată în mai multe investigaţii jurnalistice privind corupţia din Bulgaria, a mai precizat OCCRP pe Twitter.



Ea este cel de-al treilea jurnalist european asasinat în mai puţin de un an, după Daphne Caruana Galizia în Malta şi Jan Kuciak în Slovacia.



Jurnalistul şi analistul Ruslan Trad a scris pe Twitter că ultimul reportaj al Victoriei Marinova se referea la deturnarea de fonduri publice.



Ruslan Trad a precizat că jurnalista a fost violată şi torturată înainte să fie ucisă.



Trupul neînsufleţit al acesteia a fost găsit de un trecător care a anunţat poliţia.



Femeia nu a putut fi identificată imediat deoarece nu a fost găsit niciun act de identitate asupra ei, iar telefonul său mobil nu a mai fost găsit.



Procurorul local Georgi Georgiev a declarat că pe lângă telefonul mobil au dispărut cheile de la maşină, ochelarii şi o parte din hainele acesteia.



Marinova a murit „din cauza multiplelor traumatisme craniene şi prin asfixiere”, a spus el.



Ministrul de Interne Mladen Marinov citat ulterior de agenţia de ştiri Focus a afirmat că Marinova a fost agresată sexual.



Georgiev a spus că anchetatorii studiază mai multe teorii, fie că este vorba despre o crimă aleatorie, fie că atacul este legat de munca ei. El a refuzat să răspundă la întrebarea reporterilor cu privire la existenţa unor semne că a fost agresată sexual.



Un reporter de televiziune cu vechime, Marinova a găzduit timp de mulţi ani o emisiune de stil de viaţă şi, de asemenea, a fost membru al echipei de conducere a TVN.



Cu câteva luni în urmă, a devenit gazda unui program de investigaţie numit Detector. Cea mai recentă emisiune a inclus interviuri despre presupusa corupţie care implică companii private care nu au primit finanţare din partea Uniunii Europene.