Fără cozi la secțiile de votare pentru referendumul din România

Fără cozi la secţiile de votare - moldovenii care şi-au redobândit cetăţenia română s-au prezentat la urne, totuşi nu în număr mare. Dacă în România, până la ora 13:00 au votat aproape trei la sută, în secţiile deschise la Chişinău, la orele amiezii, intrau cam patru-cinci persoane timp de o oră.





Moldovenii cu cetăţenie română care şi-au exprimat votul la referendumul pentru redefinirea căsătoriei în Constituţie spun că este important să ai o poziţie civică.

„Este foarte important, ca cetăţean al Moldovei şi al Republicii România, să venim astăzi la vot. Îmi dau votul pentru ceea ce consider eu că este corect”. „Eu cred că este datoria fiecăruia să aibă o poziţie civică activă şi să nu stea pasiv, dar să ia atitudine şi să acţioneze în situaţii când e nevoie de aşa ceva”. „Important, pentru că noi aşa n-o să ne mai mişcăm din loc, noi am suferit atâta că nu mai putem”. „Oricare cetăţean are nu numai dreptul, dar şi obligaţia de a se prezenta la vot, atunci când sunt alegeri sau un referendum, pentru a-şi manifesta poziţia sa”, au spus alegătorii.

În Republica Moldova au fost deschise 35 de secţii de votare. Pentru ca referendumul să fie validat, e nevoie ca cel puțin 30 la sută dintre persoanele cu drept de vot să iasă la urne.