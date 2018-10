Doctor în istorie: „Ar fi bine ca politicienii să fie PRO-MOLDOVA măcar un an din cei patru de mandat”

Doctorul în istorie Georghe Cojocaru susține că politicienii ar trebui să se preocupe la modul responsabil de nevoile și grijile cetățenilor care au mai rămas prin satele și orașele Moldovei de astăzi.



Într-un interviu pentru „Europa Liberă”, istoricul comentează sloganul anunțat recent de Partidul Democrat, care va fi o formațiune „pro-Moldova”, dar va continua cursul integrării europene.



„Ceea ce n-ar fi rău să fie, cel puțin, un an din cei patru de mandat regulamentar, adică să se preocupe la modul responsabil de nevoile și grijile celor care au mai rămas prin satele și orașele Moldovei de astăzi. Sub acest strigăt de luptă electoral, guvernarea promovează o serie de inițiative sociale și economice cu impact evident asupra populației cu drept de vot, exceptând cele cu privire la amnistierea capitalului. Accentul pus pe rezolvarea problemelor de ordin social-economic ar putea da o șansă democraților să se mențină la putere și în următorul ciclu electoral”, crede Cojocaru.



Rugat să comenteze îngrijorările opoziției potrivit cărora această schimbare de macaz a democraților ar însemna, de fapt, pregătirea unei alianțe postelectorale cu socialiștii și renunțarea la parcursul european al republicii, istoricul crede că alianțele de după alegeri se vor face „în alt context”.



„Opoziția are dreptate să interpreteze într-un fel sau altul orice inițiativă a puterii, cu toate că importanți factori de la guvernare au dat asigurări publice că vor continua cursul spre integrarea europeană. Nu această chestiune însă până la urmă pare să deranjeze unii lideri din opoziție, ci faptul că democrații și-ar pregăti deja argumentele pentru o alianță anume cu socialiștii, deși față în față cu acest îndemn „Pro-Moldova” o altă abordare ar fi destul de problematică. Prin urmare, că place sau nu, dar cei care se cred proeuropeni nu pot fi anti-Moldova, dimpotrivă, iar alianțele postelectorale se vor face deja într-un alt context, cu rezultatele concrete pe masă”, a conchis doctorul în istorie.