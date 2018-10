Consilierul controversat al lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi evită să răspundă dacă a renunțat la cetățenia română (VIDEO)

Consilierul prezidenţial şi susţinător activ al viziunilor pro-ruse exprimate de şeful statului Maxim Lebedinschi evită să vorbească despre obţinerea cetățeniei României. Întrebat de jurnalişti despre acest subiect, Lebedinschi nu a confirmat dar nici nu a infirmat dacă deține cetățenia română.



Asta în timp ce anterior, presa a scris că Lebedinschi a a devenit cetăţean român încă în 2013.



"Aveţi cetăţenia română?



-Eu am comentat aceste subiecte.



-Nu, vă întrebăm, dacă aveţi cetăţenia română?



-Dar puteţi confirmaţi, dacă aveţi sau nu, sau aţi renunţat.



-Eu am comentat anterior, eu am răspuns la aceasta întrebare.



-Adică ascundeţi faptul că aveţi cetăţenia română.



-Eu nu ascund absolut nimic, eu am răspuns anterior la toate întrebările", a spus Consilierul lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi



De menționat că anterior, numele lui Lebedinschi figura într-un scandal legat de acțiunile prilejuite marcării Centenarului. Autoritățile din Ialoveni au decis ca în Anul Centenarului să organizeze mai multe acţiuni tematice, iar Maxim Lebedinschi a denunţat inițiativele la Serviciul de Informaţii şi Securitate.



La câteva ore de la depunerea sesizării la SIS, bloggerul Corneliu Gandrabur a publicat pe Facebook date dintr-un ordin al Autorităţii Naţionale pentru Cetățenie care arată că Lebedinschi a obţinut cetăţenia română în septembrie 2013.

