BERD, despre cumpărarea acțiunilor de la MAIB: Este următorul pas spre eliminarea practicilor corupte din sectorul bancar

Cumpărarea de către un consorțiu condus de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a 41 la sută din acțiunile Moldova Agroindbank, cea mai mare din țară, urmărește creșterea transparenței sistemului financiar, aflat în proces de revenire după furtului unui miliard de dolari.



Vânzarea către BERD și două societăți cu capital privat a acțiunilor Moldova Agroindbank, care controlează 30 la sută din piața bancară, este următorul pas spre îndeplinirea cerințelor partenerilor internaționali ai Moldovei, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, de a elimina practicile corupte și de a face mai multă transparență în privința beneficiarilor de credite.



”Pentru Moldova, această tranzacție este un eveniment foarte important. Trei ani în urmă, sectorul bancar nu era transparent, dar acum, situația este complet diferită”, a declarat directorul executiv al BERD pentru instituțiile financiare, Francis Malige pentru Reuters.



”Și acum, MAIB la fel are acționari transparenți, gata să aplice principii corecte pentru dezvoltarea acesteia”, a mai spus oficialul de la BERD.

Moldova a fost zguduită de o criză bancară și politică de proporții în urma furtului a 1 miliard de dolari, cu implicarea a trei bănci cu structură de proprietate opace, inclusiv Moldova Agroindbank, între 2012-2014, notează Reuters.



Cu ajutorul BERD, Bana Transilvania a cumpărat mai devreme în acest an 39,2% din acțiunile Victoriabank, a doua din cele trei bănci implicate în scandal.



Moldindconbank, a treia instituție, este sub control special al băncii centrale din octombrie 2016 și autoritățile speră să vândă unui investitor străin 63,89 la sută din acțiunile acesteia.



”În primul rând, vrem să vedem un management corespunzător în aceste bănci. Ei trebuie să ajungă la o astfel de putere instituțională, încât să prevină repetarea situațiilor prin care a trecut sistemul bancar al Moldovei în anii precedenți”, a spus Malige pentru Reuters.