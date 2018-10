Pavel Filip către Silvia Radu: Vă rog să întreprindeți măsuri urgente de reorganizare a sistemului medical de urgență

Sistemul de sănătate este în curs de reformare, există multe realizări, însă există și multe probleme nerezolvate. Acest lucru s-a observat în cazul bărbatului decedat pe strada Lech Kaczynski din Capitală, căruia nu i s-a acordat ajutor medical în timp util, susține premierul Pavel Filip.



Șeful guvernului a declarat, la ședința de astăzi a Executivului, că s-a documentat temeinic, înainte de a cere sancțiunile de rigoare și așteaptă raportului Ministerului Sănătății în acest sens.



”Cu 10 zile în urmă, am cerut sancţionarea persoanelor responsabile, nu am primit încă raportul, dar sper să-l văd. Eu m-am documentat bine înainte de a cere sancţiunile. Am cerut solicitările audio, le-am ascultat, am dedicat timp acestui. Modul în care se lucrează în ambulanţă m-a îngrozit”, a declarat Pavel Filip.



Premierul a mai spus că marea problemă este nu lipsa banilor, ci atitudinea iresponsabilă a unor cadre medicale.



”M-am convins că problema numărul unu nu este lipsa banilor, ci atitudinea unora. Din acea înregistrare, ceea ce am auzit nu vă pot reda, erau şi înjurături. Medicii vorbesc cu dispreţ despre cei care sunt în criză. Durata unui caz, în mediu, durează până la o oră. Intenţionat nu se închide fişa, pentru că se bea cafea. Luaţi domeniul ca unul prioritar şi vă rog cu colegii timp de două săptămâni să veniţi cu un plan de reorganizare a acestui domeniu. O să vă dau înregistrările. Vă rog în două săptămâni să vedem planul de măsuri”, a mai spus premierul.