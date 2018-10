Expert: Moldova nu trebuie să se limiteze la piețele de desfacere din Vest și Est

Republica Moldova nu trebuie să se limiteze doar la piețele de desfacere din Vest și Est. Aceasta pare a fi cea mai ușoară cale de export, dar mai există piețele din Asia, Africa și America Latină. Declarația aparține expertului de la IDIS „Viitorul”, Viorel Chivriga, transmite IPN.





Potrivit lui, sunt unele piețe cărora Republica Moldova nu le acordă atenție, dar ar trebui studiate pentru că în trecut Moldova a avut anumite tangențe cu acestea - țările din Asia post-sovietică. „Noi avem un acord care cândva promitea destul de multe – GUAM, din care mai fac parte Ucraina, Georgia, care sunt și ele semnatare ale Acordului de Asociere cu UE. Când ne uităm la fluxurile comerciale vedem că în Ucraina exportăm foarte puțin, dar importăm imens, iar cu Georgia tranzacțiile financiare nu sunt mari, dar aici există avantaje foarte mari”, a spus expertul.

Potrivit lui, în Moldova nu prea se fac studii de piață de către sectorul asociativ, de către instituții de cercetare prin care să vină cu recomandări pentru agenții economici. De asemenea, expertul spune că Republica Moldova nu prea este cunoscută în lume. „Noi suntem vizibili prin companiile moldovenești care produc vinuri, ele pot fi întâlnite în multe țări, mai puțin în state care sunt recunoscute ca lideri mondiali – Spania, Franța, Germania, dar trebuie să înțelegem că ele au alte preferințe și e foarte greu să faci față”, este de părere Viorel Chivriga.

Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, Nicolae Ciubuc, spune că anul curent s-a înregistrat o producție mai mare decât anul trecut, mai ales pe segmentul fructelor. Ministrul spune că nu s-ar vorbi despre o supraproducție, dacă ar exista o infrastructură mai dezvoltată post-recoltare. Potrivit lui, anul acesta s-au produs 500 de mii de tone de mere, dar frigidere există doar pentru 200 de mii de tone. „Dacă la ziua de astăzi noi am acoperi măcar 70% din volumul producției care este recoltată și am crea infrastructura respectivă, nu am avea probleme la desfacerea producției sub costul de producere, cum există în cazul merelor sau prunelor”, a spus Nicolae Ciubuc.