Balaban-Lebedinschi, partea nevăzută

Epopeea în cazul familiei consilierului prezidențial Maxim Lebedinschi continuă. Atât el, cât și socrul său, fostul procuror general, Valeriu Balaban, sunt acuzați de o bătrână de agresiune fizică și intimidare. Motivul ar fi că femeia locuiește chiar lângă oficiul Valeriei Lebedinschi, soția avocatului de la Președinție, iar aceștia ar fi încercat să o forțeze să le cedeze casa și terenul, pentru a-și extinde proprietățile.



Mai mult, femeia spune că a fost agresată, atât de fostul procuror general Valeriu Balaban, cât și de ginerele acestuia, Maxim Lebedinschi.



Potrivit bătrânei, toate problemele au la bază dorința acestei familii de a-și însuși terenurile aferente.



Între timp, am aflat că familia lui Valeriu Balaban locuiește chiar în preajmă, într-un bloc de lux din inima capitalei. Potrivit experților imobiliari, apartamentele aici sunt foarte scumpe.



Curtea complexului este păzită non-stop, iar acces au doar locatarii.



Contactat telefonic, Maxim Lebedinschi nu a vrut să spună de unde are bani pentru o asemenea viață de lux, dar a dat asigurări că acest lucru nu are legătură cu funcția sa din prezent.



Referitor la cetățenia română pe care o deține, consilierul prezidențial a evitat să ofere explicații.



Lebedinschi a intrat în vizorul presei după ce i-a acuzat pe cei noii miniștri desemnați de lipsă de integritate. Asta în timp ce soția sa s-a adresat în instanța de judecată, pentru a-i fi ridicat sechestru de pe un mega complex agroindustrial, pus de Procuratura Anticorupție, ca urmare a dosarului penal intentat tatălui său, Valeriu Balaban. Este vorba de mai bine de șase hectare de teren, în apropiere de satul Bardar, raionul Ialoveni, pe care se află mai multe contrucții cu o suprafață totală de peste 6,7 mii de metri pătrați. Bunurile ar aparține, de fapt, fostului procuror general și au fost scrise pe numele fiicei, când aceasta avea doar 20 de ani. Procesul privind sechestrul urmează să aibă loc în 8 octombrie, la oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. În prezent, socrul consilierului prezidențial Lebedinschi este cercetat penal și riscă până la 10 ani de închisoare.