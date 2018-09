VIDEO // Bruxelles: Politia a ripostat cu tunuri de apa, gaze lacrimogene si bastoane, dupa ce cativa protestatari au aruncat cu doze de bere in ei

Azi in Bruxelles, in timpul manifestatiilor a 10.000 de sindicalisti nemultumiti de reforma pensiilor. Politia a ripostat cu tunuri de apa, gaze lacrimogene si bastoane, dupa ce cativa protestatari au aruncat cu doze de bere in ei....



Taica Lazăr nu se autosesizează ? Hai, să-i chemam la Bucuresti sa-i învățam sa dea cu borduri si pietre, dupa ce anunțau ca vor face revoluție, acte de violente.



Tine de siguranta naționala a țării, ca exista protestari platiti, pe bani din afara sa destabilizeze România. Acestia trebuiesc arestați, dosare penale, nu Jandarmeria Română!