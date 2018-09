Drumuri bune pentru Moldova, la Anenii Noi. Câți kilometri de drum au fost asfaltați în 2018 față de anii precedenți

Programul Drumuri bune pentru Moldova a fost implementat în raionul Anenii Noi în proporție de aproape 80 de procente. Până acum, au fost reabilitate 35 de drumuri, iar responsabilii spun că se vor încadra în termenii stabiliți.



Lucrări se desfășoară și în satul Speia. Acolo, muncitorii reabilitează un tronson de un kilometru. Ei aplică un strat de pietriș și două de asfalt.



"Era așa, cum se spune, variantă albă. Și oricum, când ploua, drumurile încolo erau asfaltate și numai aici nu era. Întâi te încărcai binișor și apoi trebuia să treci încolo."



"Acest drum unește și gimnaziul, și centrul de sănătate, și punctul de salvare pe care îl avem în localitate."



"Înainte mergem prin tot noroiul și tot glodul când ploua, pe teritoriu se îngrămădea tot glodul. Acum văd că drumurile se repară."



În cadrul Programului Drumuri bune pentru Moldova, în raionul Anenii Noi se fac doar lucrări de asfaltare.



"Termenul limită de finisare a lucrărilor în raionul Anenii Noi este 31 octombrie. Se lucrează cu mai multe echipe, ca să reușim în timpul favorabil care este ", a spus responsabil tehnic, Administrația de Stat a Drumurilor, Andrei Rusnac.



Într-un singur an, au fost reparate de peste zece ori mai multe drumuri decât în perioada 2009-2016. Potrivit ministerului Economiei și Infrastructurii, în timpul guvernărilor anterioare în ţară au fost reparați mai puţin de 1000 de km de drum.



Precizarea a fost făcută după ce în presă au apărut informaţii false despre faptul că atunci ar fi fost reabilitați 7,000 mii de kilometri de drumuri.



"Total anul acesta, din diferite investiţii a bugetului de stat noi până la sfârşitul anului noi finalizăm circa 1600 km şi iată o diferenţă. Circa 140 km pe an şi 1600 km pe an, diferenţa e mai mult de 10 ori. Iată această manipulare cu cifre a apărut vedeţi cum în primul rând lipsă de consecutivitate", a spus secretarul de stat, Anatol Usatîi.



Bunăoară, oamenii din satul Văsieni, Ialoveni, spun că în perioada 2009-2016, drumurile din localitate au fost doar cârpite.



"Nu au mai făcut nici un drac nimic. Păi dacă au făcut un km aici și unul acolo, colo ce ajută? Când îl faci dintr-un capăt de sat în altul se simte. "



"La noi vedeți iată singuri ce drumuri îs? Aici iată cât au carchit aşa, dar unde sunt 7000 km, nu ştiu."



Şi locuitorii din satul Ulmu spun că guvernele anterioare nu au asfaltat niciun drum din satul lor.



"Dacă așa sa fim sinceri nu prea s-a simțit asta, că adică au astupat două găuri şi asta înseamnă 7000 km reparaţie, nu ştiu, nu îmi vine a crede. SCURT"



În cadrul programului, lansat la inițiativa președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, până la sfârşitul anului vor fi reabilitați 1275 de kilometri de drumuri locale. Valoarea investițiilor ajunge la 1,6 miliarde de lei.