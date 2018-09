Pavel Filip: Uniunea Europeană rămâne singura noastră opțiune, singurul nostru plan

Relaţia Republicii Moldova este una de durată, la care guvernarea de la Chişinău nu va renunţa. Declaraţia aparţine premierului Pavel Filip şi a fost făcută în cadrul unei întrevederi, la New York, cu Johannes Hahn, Comisar european pentru politica de extindere și vecinătate.



“Ca să fie clar, Uniunea Europeană rămâne singura noastră opțiune, singurul nostru plan. Am avut o discuție sinceră cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de extindere și vecinătate, dar și un bun cunoscător al situației din țara noastră. Nu e ușor, avem urcușuri și coborâșuri, dar relația noastră cu UE este una de durată, una la care nu renunțăm. Locul nostru este în Europa”, a scris Pavel Filip, într-o postare pe Facebook.



Amintim că premierul Filip se află la New York, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Oficialul moldovean va susţine astăzi un discurs de la tribuna înaltului for, în care va vorbi despre situaţia din ţara noastră şi despre riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale.