Andrei Năstase revine la ideea „batistei pa țambal”, pentru care a fost criticat de cetățenii cu opțiuni pro-europene

Liderul PPDA, Andrei Năstase, nu renunţă la ideea “batistei pa ţambal”, pentru care a fost criticat de cetăţenii cu opţiuni pro-europene. De această data, însă, îndemnul lui Năstase, formulat în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N 4, este direcţionat către exponenţii curentului unionist, cărora le cere să renunţe la opţiunea lor.



“Spuneam că retorica vectorilor politici în Republica Moldova trebuie încetată. Batista pe țambal trebuie s-o pună și cei care urlă în gura mare „Unire!” și nu fac nimic pentru ea. Mai puțină vorbă, băieți. Lăsați-ne pe noi cu retorica asta”, a declarat Andrei Năstase.



Amintim că, în iarna anului 2016, liderul PPDA a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV, că este gata să pună batista pe țambal ce ține de cursul european al Republicii Moldova și chiar are în acest sens o înțelegere cu Igor Dodon, pe atunci președinte al PSRM și Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, cu care participa împreună la acţiuni de protest în Capitală.



“Am primit nişte asigurări, sper că sincere, de la colegii mei (Igor Dodon şi Renato Usatii - n.red): Se pune batista pe ţambal, cum se spune, cu privire la vectorul geopolitic, pentru o perioadă de un an, Igor Dodon a vorbit chiar de un an jumătate”, a declarat atunci Andrei Năstase.



Pentru această afirmaţie, liderul PPDA a fost criticat dur de către cetăţenii cu viziuni pro-europene şi acuzat că este gata de cârdăşie cu foţele pro-ruse.