Secretul ascuns în voalul purtat de Meghan Markle

Voalul purtat de Meghan Markle a fost mai mult decât o piesă vestimentară. Ducesa de Sussex i-a pregătit o surpriză prințului Harry cu ajutorul său, a dezvăluit ea.



Conform tradiției, mireasa trebuie să poarte ceva albastru în ziua nunții pentru a avea noroc în căsnicie, iar Meghan Markle a respectat întocmai tradiția. A avut un mic detaliu ascuns chiar în voal: o bucățică de material din rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu prințul Harry.



Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui documentar în două părți despre Regina Elisabeta a II-a, în care Megan Markle apare alături de rochia de mireasă, pentru prima dată de la nuntă cu Harry.



„Undeva aici este o bucată de material, vedeți? Vedeți bucată albastră de material prinsă pe interior? E ceea ce am purtat albastru. Este o bucată de material din rochia pe care am purtat-o la prima întâlnire cu Harry”, a spus Meghan.



Mai mult decât atât, ducesa a povestit că nu a văzut voalul finisat până în dimineața nunții. Tot în semn de respect pentru Familia Regală, acesta a conținut florile care reprezintă fiecare țară din Commonwealth.



„A fost foarte important pentru mine, mai ales acum că fac parte din familia regală, să am pe el toate cele 53 de țări din Commonwealth. Am știut că va fi o surpriză drăguță și pentru noul meu soț, care nu a știut. Sunt incredibil de fericită că am făcut această alegere pentru ziua noastră specială. Şi cred că şi ceilalţi membri ai familiei au fost încântaţi şi au apreciat faptul că înţelegem cât de important este Commonwealth pentru noi şi rolul pe care îl avem”, a adăugat Meghan Markle.



Rochia Ducesei de Sussex, împreună cu voalul și tiara purtate de ea, vor fi expuse publicului în cadrul expoziției A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, care va avea loc între 26 octombrie și 6 ianuarie, la Castelul Windsor și între 14 iunie și 6 octombrie, la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh.