Plahotniuc anunță un nou proiect de infrastructură: Din 2019, cel puțin 100 de mii de oameni vor beneficia pe an de ”Apă Bună pentru Moldova”

Un nou proiect inițiat de Partidul Democrat din Moldova, ”Apă Bună pentru Moldova”, urmează să fie lansat în scurt timp, iar obiectivul guvernării este ca deja în anul viitor, 100 de mii de oameni să aibă acces la apă de calitate. Despre acest lucru a vorbit liderul PDM, Vlad Plahotniuc, la briefingul susținut după ședința săptămânală a partidului.



Liderul democraților s-a referit, în context, la realizările din domeniu din ultimii doi ani, care confirmă că proiectul este real.



”După ce Partidul Democrat a preluat guvernarea, peste 106 mii de beneficiari noi au fost conectați la rețeaua de apă, ceea ce înseamnă câte 53 de mii de beneficiari pe an, adică de 7 ori mai mult decât pe timpul guvernărilor precedente”, a dat detalii Plahotniuc.



Planurile pentru anii viitori sunt mult mai ambițioase.



”În domeniul aprovizionării cu apă, ne-am fixat ca scop să conectăm la apeduct, începând cu anul viitor, câte minim 100 de mii de beneficiari pe an, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât rezultatul record din ultimii doi ani. Acest lucru este posibil, dacă știi să administrezi eficient resursele statului, așa cum a demonstrat deja guvernarea Partidului Democrat”, a punctat șeful PDM.



Plahotniuc a mai amintit că, în perioada anilor 2009 – 2016, de către guvernarea precedentă, la rețeaua de apă au fost conectați aproximativ 54 de mii de beneficiari, ceea ce înseamnă doar câte 7,5 mii de persoane pe an.