Plahotniuc anunță proiectul „Drumuri Bune pentru Moldova 2”: În 2019 vor fi reconstruite circa 2600 de km de drumuri în toate raioanele

Proiectul ”Drumuri Bune pentru Moldova” va fi extins în anul viitor și va viza traseele raionale. Anunțul a fost făcut de către președintele Partidului Democrat din Moldova la briefingul susținut după ședința săptămânală a formațiunii.



”Am cerut astăzi colegilor din Guvern să înceapă pregătirile pentru această nouă etapă, în care planificăm să reparăm și să construim în anul 2019 deja circa 2600 de kilometri de drumuri în toate raioanele țării, ceea ce va fi cu 1000 de km mai mult decât cifrele record din anul acesta”, a declarat Plahotniuc.



Mai mult, guvernarea actuală își stabilește obiective ambițioase și pentru viitor.



”Acest ritm de lucru îl vom păstra și în anii care vin, urmând să construim peste 2000 de kilometri de drumuri pe an”, a dat asigurări politicianul.



Liderul democraților spune că moldovenii apreciază pozitiv realizările autorităților în domeniul construcției și reparației drumurilor, lucru evidențiat de către reprezentanții partidului la numeroasele întâlniri cu cetățenii.



”Zilele trecute, am fost și eu în teritoriu, unde am participat la mai multe evenimente, inclusiv la o întâlnire cu oamenii din satul Micleușeni, raionul Strășeni, cu ocazia inaugurării unei porțiuni de drum nou din programul „Drumuri Bune pentru Moldova”. În discuția, pe care am avut-o cu sătenii, am constatat că oamenii apreciază munca noastră și văd diferența între guvernarea Partidului Democrat și guvernările care au fost până la noi, care doar promiteau și nu se țineau de cuvânt”, a evidențiat Plahotniuc.



Acesta a venit și cu unele statistici care îi confirmă afirmațiile.



”De exemplu – drumurile. În perioada anilor 2009-2016, adică timp de 7 ani, înainte ca Partidul Democrat să-și asume guvernarea, s-au făcut mai puțin de 1.000 de kilometri de drumuri, ceea ce înseamnă aproximativ câte 140 de kilometri de drumuri pe an. Noi însă, într-un singur an, în anul 2018, finalizăm reparația și construcția a 1.600 kilometri de drumuri, adică de 12 ori mai mult decât guvernările anterioare”, a exemplificat Vlad Plahotniuc.



În context, liderul PDM a adus mulțumiri muncitorilor și tuturor celor care au contribuit și vor contribui în continuare la construcția drumurilor din țara noastră.