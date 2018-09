Londra a aprobat un sistem de imigrație post-Brexit care favorizează imigranții calificați

Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigraţie post-Brexit care va favoriza imigranţii calificaţi şi cu o situaţie financiară bună. Acesta este aşteptat să fie unul dintre anunţurile cheie ale lui May la conferinţa Partidului Conservator de săptămâna viitoare, scrie The Guardian.





Miniştrii au aprobat un plan prezentat de ministrul de Interne, Sajid Javid, în care imigranţilor calificaţi le va fi mai uşor să obţină vize decât celor necalificaţi, iar cetăţenii UE nu vor beneficia de tratament preferenţial pe piaţa muncii din Marea Britanie.

Teritoriile care vor ajunge la un acord privind piaţa liberă de schimb, inclusiv UE, vor avea un acces sporit la piaţa muncii, dar acest lucru ar putea include în viitor şi SUA sau Canada.

În acelaşi timp, nu au existat îngrijorări din partea membrilor cabinetului privind situaţia negocierilor cu Uniunea Europeană, deşi conservatorii pro-Brexit au continuat să facă presiuni asupra lui May pentru a-şi schimba politica şi au publicat propunerea lor alternativă, „Canada-style.”

May a declarat la finalul întâlnirii miniştrilor că unii şefi de guverne din UE sunt mai constructivi decât alţii în culise, dar nu a specificat despre cine este vorba.

Dominic Raab, ministrul pentru Brexit, a declarat după întâlnire că miniştrii au avut „o discuţie bună şi sănătoasă” şi a afirmat că prim-ministrul le-a transmis celor prezenţi că îşi vor păstra calmul.

Săptămâna trecută, Comitetul de Consiliere privind Migraţia, o grupare de experţi independenţi, a propus ca Marea Britanie să introducă o politică prin care să favorizeze muncitorii calificaţi însă propunerea lor de a oferi vize pentru cei necalificaţi doar în domeniul agriculturii a alarmat mediul de afaceri.

Theresa May va călători marţi la New York, la ONU, iar apoi îşi va îndrepta atenţia către conferinţa Partidului Conservator.