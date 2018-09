Gustările de seară perfecte. Îți potolesc foamea, nu îngrașă și te ajută să ai un somn liniștit

Este seară și parcă ți-e foame, însă te gândești și la siluetă. Atunci alege o gustare sănătoasă, care îți va potoli foamea, nu te îngrașă și nici nu îți vor afecta somnul. Tu știi care sunt acestea?



Iaurt

Iaurtul este o sursă foarte bună de a consuma bacterii sănătoase, numite probiotice. Ele sunt responsabile de sistemul digestiv. Iaurtul conține și calciu, dar și cantități importante de vitamine B6 și B12. Trebuie să alegi un iaurt care să nu aibă zahăr, de preferat simplu. Poți adăuga scorțișoară și miere, care este o variantă delicioasă pentru o gustare seara.



Cereale

Un bol de cereale bogate în fibre cu lapte este o gustare ideală seara, care te ajută să dormi mult mai bine, dar îți asigură și aportul de fibre necesar. Însă, porția de cereale le care o mănânci nu trebuie să aibă mai mult de cinci grame de zahăr deoarece îți poate crește glicemina și îți poate afecta somnul.



Banana

Bananele sunt o sursă excelentă de potasiu, dar pe lângă asta conțin și trei tipuri de zaharuri naturale: sucroză, fructoză și glucoză. Fiind bogate în potasiu, asigură o tensiune arterială sănătoasă, dar te ajută și în reducerea stresului. De asemenea, are un efect calmant și te ajută în ceea ce privește un somn liniștit.



Kefir

Kefirul este o băutură făcută din lapte fermentat, cu ajutorul unor bacterii, care îi dau calități probiotice. La rândul lor, probioticele protejează funcționarea sistemului digestiv. Chiar dacă nu are un gust pe placul tuturor, nutriționiștii recomandă să bei seara un pahar de kefir, la care poți adăuga vanilie și un strop de scorțișoară. Este o băutură bogată în proteine și slab calorică deoarece un pahar de kefir are 100 de calorii.



Popcorn

Nu te poți uita la un film fără să mânânci popcorn, nu-i așa? Ei bine, se pare că trei căni de popcorn proaspăt ar trebui să-ți asigure un număr optim de calorii, deoarece sunt slab calorice. Popcornul este foarte crocant, iar dacă vrei să adaugi și alte ingrediente peste el, poți adăuga puțină ciocolată neagră și să pui câteva nuci, sau pentru mai multă savoare poți pune câteva ierburi aromatice sau condimente.