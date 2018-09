Indiferent ce faceți, indiferent cât de greu vă antrenați, încă nu puteți pierde grăsimea corporală! Dar nu te gândi că ești singur. Milioane de oameni se străduiesc să piardă în greutate și nu reușesc. 600 de milioane de adulți și 100 de milioane de copii sunt obezi.



Vă venim în ajutor cu 8 greșeli care nu vă permit să ardeți mai rapid grăsimile. Le faceți zilnic!



1. Tratezi toate caloriile în mod egal

Toate caloriile nu sunt egale. Consumul a 100 de calorii de legume nu este același lucru cu consumul a 100 de calorii de înghețată. Nu vor avea același efect asupra organismului. În ceea ce privește pierderea în greutate, este esențial să luați în considerare cantitatea de insulină eliberată de organism în funcție de tipul de calorii pe care îl luăm.

Atunci când multă insulină este eliberată de organism în mod constant pe tot parcursul zilei, nu numai că împiedică pierderea de grăsime, dar încurajează organismul să stocheze energia ca grăsime corporală. Tipurile de calorii care secretă insulina cel mai mult sunt cele din carbohidrati, sub formă de zahăr simplu. Deci, dacă doriți să consumați carbohidrați, rămâneți la carbohidrați sănătoși din alimentele care se digeră încet. Împreună cu carbohidrații, proteina poate spori și nivelul de insulină, mai ales dacă provin din surse de lapte ca laptele degresat și iaurtul.



2. Nu vă concentrați suficient asupra masei corporale slabe

Dacă tăiați calorii și faceți cardio, dar grăsimea suplimentară nu se topește, ar fi o idee bună să vă concentrați asupra masei corporale slabă. Creșterea masei musculare vă trezește metabolismul din odihnă. De asemenea, afectează mulți hormoni diferiți în organism, cum ar fi insulina, leptina și ghrelinul. Acești hormoni comunică cu celulele dvs. și îi instruiesc dacă este timpul să depozitați grăsimi sau să le eliberați.



3. Credeți că mâncarea mai multor mese pe parcursul zilei vă va ajuta să pierdeți greutatea și să ardeți grăsimile

Există o dietă specială numită post și este un mod uimitor de a arde grasimile. Postul scade, de asemenea, nivelurile de insulină mai mult decât alte diete. Postul determină corpul să elibereze glucagon pentru a atrage energia din celule, inclusiv celulele grase. În loc să aveți câteva mese de 400 de calorii într-o zi, este mai bine să aveți la sfârșitul zilei o masă de 1.600 de calorii.



4. Crezi că făcând cardio e singura modalitate de a pierde grăsime

Deoarece cardio nu este la fel de interesant ca alte exerciții, oamenii cred că este singura modalitate de a pierde în greutate. Vestea bună e că există și alte modalități de ardere a grăsimilor fără a fi nevoie să petreceți ore pe banda de alergare. Cea mai bună modalitate de a profita de avantajele cardio-ului este să-l încorporați cu pregătire în greutate. Antrenorul dvs. vă poate ajuta să creați sesiuni speciale concepute în funcție de propriile scopuri de fitness.



5. Credeți în reclamele despre pastile magice de ardere a grăsimilor

Nu există scurtături pentru pierderea de grăsime. Suplimentele pentru arderea de grasimi vor spori doar ritmul cardiac de odihnă la niveluri foarte ridicate, nesănătoase. Sfatul nostru este să stați departe de pastilele de acest gen și să mențineți un stil de viață sănătos.



6. Nu dormi suficient

Lipsa de somn dezechilibrează nivelurile hormonale ale organismului, ceea ce influențează nivelurile de foame de a doua zi. Cei doi hormoni care ne afectează apetitul sunt ghrelinul (hormonul care ne face să simțim foamea) și leptina (hormonul care ne face să ne simțim plini). Când nu dormim suficient, nivelul ghrelinului crește în timp ce nivelul leptinei scade. Acest lucru vă face să vă simțiți foame prea mult. Încercați să vă culcați puțin mai repede decât o faceți de obicei și să dormiți cel puțin 7-8 ore.



7. Te simți stresat

Senzația de stres poate provoca un dezastru asupra corpului. Determină organismul să producă un hormon steroid numit cortizol care sporește dorința de alimente dulci, care oferă energie instantanee și plăcere. Când nivelul de cortizol rămâne ridicat pentru o perioadă lungă, poate crește cantitatea de grăsime pe care o stochează burta.



8. Încerci prea mult

Organismul are nevoie de un echilibru sănătos de exerciții și odihnă. Suprasolicitarea împiedică organismul să elimine excesul de grăsime. Exercitiile fizice fără a avea un nivel adecvat al odihnei ridică nivelul cortizolului din corpul tău, determinând o creștere a grăsimii in zona burții.