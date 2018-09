Ce spun astrele azi, 24 septembrie

Berbec

Inceputul zilei se va petrece intr-o dispozitie proasta, dupa o noapte agitata, iar odihna insuficienta va fi principalul factor de disconfort pentru voi. Sunteti nelinistiti si aveti un sentiment extrem de neplacut, de care pur si simplu nu puteti scapa. Rezervati-va putin timp pentru meditatie inainte de a merge la munca. Trebuie sa va reveniti pentru a putea face fata sarcinilor de lucru, care nu vor fi putine si nici dintre cele mai simple. Poate aveti nevoie tocmai de un moment de liniste si relaxare, pentru a va remonta. Aveti grija la modul in care relationati cu ceilalti in aceasta zi, pentru ca sunteti putin dispusi la a face compromisuri.



Taur

Simtiti nevoia sa va aplecati mai mult asupra chestiunilor spirituale, vi se pare ca este momentul sa explorati mai atent aceste aspecte. Puteti sa va rugati mai mult, sa ascultati sfaturile unor duhovnici. Poate fi o modalitate excelenta de a va regasi, de a va reface starea de echilibru. Sunteti pregatiti sa renuntati la superficialitati, sa va implicati cu mai multa energie in activitati care sa insemne ceva mai mult pentru voi; poate ca a face bine altora va va face sa va simtiti impliniti, sa simtiti ca asta completeaza menirea voastra in viata. Acordati mai multa atentie si relatiei cu partenerul, care va va incuraja spre intarirea legaturii intime.



Gemeni

Astazi va simtiti in stare sa escaladati un munte, debordati de energie si vitalitate si aveti posibilitatea sa va implicati in proiecte marete, sa demonstrati, o data in plus, celorlalti si voua insiva, ca sunteti in stare de foarte multe lucruri minunate. Fiti, totusi, flexibili, si tineti cont si de parerea celor din jur, mai ales daca este vorba de apropiati care va vor binele. Cu atat mai mult trebuie s va consultati atunci cand sunteti pusi in situatia de a lua decizii care pot sa afecteze si alte persoane. Este posibil ca, din prea multa exuberanta, sa faceti si greseli, asa ca o minte limpede alaturi poate fi de mare ajutor in astfel de momente.



Rac

Ambitii mai vechi va imping sa faceti primii pasi spre realizarea lor; un anumit moment mai dificil de pe parcursul zilei ar putea fi "detonatorul" pentru luarea deciziei de a trece la actiune. Aveti insa mare grija cu ceea ce va doriti, caci stiti cum se spune: “s-ar putea sa se implineasca.” Este bine ca obiectivele pe care vi le propuneti sa fie realiste si realizabile. Nu v-ati dori sa va lansati in proiecte fanteziste sau care necesita mult prea mult timp pentru realizare. Timpul indelungat inseamna si consum mai mare de resurse, precum si aparitia unor frustrari care nu va vor da o stare psihica prea placuta. Asa ca, analizati foarte bine in ce proiecte de viitor sa va implicati.



Leu

Faceti tot posibilul sa gasiti echilibrul, atat in relatiile de prietenie, cat si in parteneriate. In aceasta zi se impune ca voi sa fiti vioara intai in orice relatie, adica sa fiti cei care sa faca eforturi pentru a o face sa functioneze. Este important sa va puneti la bataie abilitatile de comunicare, care va pot scoate din orice situatie mai dificila. Nu mai amanati planurile de viitor, chiar daca si maine este o zi. Stabiliti-va obiective clare, termene limita pe care sa le puteti respecta, si treceti la treaba. Daca va organizati asa cum trebuie, puteti avea mari sanse de reusita. Nu faceti excese alimentare, pentru a evita exacerbarea anumitor probleme a rinichilor sau stomacului, organe care, astazi, par a fi ceva mai sensibile.



Fecioara

Va doriti ca ziua de azi sa fie o zi deosebita, sa faceti ceva iesit din rutina de zi cu zi. Faceti planuri cu familia sau cu iubita/ iubitul. Vor fi bine primite si veti avea ocazia sa petreceti timp impreuna si sa va consolidati relatia. Chiar daca aveti de purtat discutii legate de chestini serioase, un cadru informal si placut poate relaxa si poate usura gasirea unor solutii potrivite. Nu ar fi gresit nici daca organizati o iesire cu prieteni apropiati. Aveti sansa sa impartasiti anumite idei si aveti posibilitatea de a afla lucruri noi si interesante. Astfel de conversatii pot avea un impact pozitiv prin faptul ca va pot face sa vedeti anumite lucruri dintr-o alta perspectiva.



Balanta

Comunicarea este cea care va incurca astazi destul de mult. Primiti semnale contradictorii din mai multe parti si nu prea va simtiti capabili sa le decantati asa cum trebuie. Daca credeti ca aveti nevoie de o pauza, incercati sa faceti rost de ea. Poate ca este exact ceea ce va trebuie la acest moment; ati putea ca, distantati de toti si de toate, sa fiti capabili sa percepeti mai clar cauzele chestiunilor care nu functioneaza asa cum trebuie. Nu este recomandabil sa luati decizii majore pe plan financiar, mai ales cand sunteti atat de derutati. Amanati, pe cat posibil, pentru momente mai linistite, pentru vremuri mai limpezi.



Scorpion

Sunteti inventivi si veti reusi sa gasiti modalitati de stimulare financiara, insa aveti mare grija sa nu va lunecati cu firea si sa acceptati cine stie ce afaceri dubioase.Fiti putin mai ingaduitori cu persoanele din jur, mai ales cu apropiatii, cu echipa de colaboratori de incredere. Nu totul este alb si negru, mai exista si nuante. Faceti-va timp sa vedeti si pe lateral, nu doar inainte. Sunt moduri de a va spune ca trebuie sa fiti flexibili, sa-i ascultati si pe ceilalti. Este adevarat ca aveti leadership-ul in sange, insa nici restul lumii nu e de neglijat. Ingrijiti-va si de sanatate. Odihniti-va si hidratati-va suficient, caci mediul inconjurator isi va pune amprenta si va poate stoarce de energie.



Sagetator

Practicati mai mult in ceea ce priveste comunicarea cu cei din jur. S-ar putea sa gasiti rezolvarea multor probleme, discutand asa cum trebuie despre ele. Aveti momente cand prezentati o fire mai inchisa, mai retrasa, insa ganditi-va ca cei din jur nu au de unde sa stie ce simtiti si care va sunt nevoile. Gasiti prilejurile potrivite pentru a spune ce aveti pe suflet si pentru a asculta pasurile celor apropiati. Faceti in asa fel incat sa promovati legaturi mai stranse cu persoanele care va sunt aproape si va sustin neconditionat. Chestiunile profesionale va incita sa va dezvoltati abilitatile si bagajul de cunostinte in domeniu; ati putea fi tentati sa incercati un curs de perfectionare, o reprofilare in activitatea voastra. Poate ca, in anumite imprejurari, exact acesta ar putea fi lucrul care va trebuie pentru a va simti impliniti.



Capricorn

Daca ati avut o perioada cam stresanta in ultimul timp, ar fi bine sa va ingrijiti putin de sanatate. Echilibrati mai bine timpii de munca si cei de odihna, pentru ca nu veti putea sustine la infinit un ritm alert. Aveti grija sa va alimentati si sa va hidratati corect, ba chiar incercati sa faceti putin sport. Endorfinele va vor face sa va simtiti mult mai bine si sa va refaceti atat psihic, cat si fizic. Atentie mai mare la relatia cu membrii familiei care tinde sa se cam tensioneze si sa ramana, pe tot parcursul zilei, astfel. O parte a problemei s-ar putea sa fie legata de chestiunile financiare, care prezinta unele parti ceva mai complicate si mai susceptibile a cauza probleme.



Varsator

Trebuie sa gasiti un echilibru intre necesitati si venituri, intre ceea ce vreti sa cheltuiti si ceea ce puteti realmente cheltui. Se stie ca va place sa finalizati ceea ce incepeti, dar nu este intelept sa cheltuiti fara limita. S-ar putea ca ulterior sa fie extrem de greu sa recuperati. Sa nu va para rau, mai ales daca realizati ca a fost si un efort nenecesar. Vreti doar sa va faceti viata mai usora, nu mai dificila. Cantariti deci, cu mai multa chibzuinta, alternativele. Partenerul va dori sa iesiti impreuna si sa va distrati. Ar putea fi o modalitate excelenta de a va relaxa si de a va pune ordine in ganduri si prioritati.



Pesti

Astazi probabil veti vrea sa va schimbati putin modul de a vedea relatiile pe care le aveti cu ceilalti – cu partenerii de afaceri, cu colegii de munca, cu familia. Chiar daca nu aveti o parere prea buna despre voi astazi, nu trebuie sa-i pedepsiti pe ceilalti. Incercati sa evitati, pe cat posibil sa va manifestati deschis labilitatea emotionala, pentru ca va fi greu inteleasa de cei din jur. Dupa un anumit timp, nimeni nu va mai fi impresionat de schimbarile voastre bruste de dispozitie, de capriciile pe care le afisati, uenori parca ostentativ, provocator; din pacate, astazi nu veti gasi prea multa empatie la persoanele din anturajul vostru, din acest punct de vedere, nici macar din cel apropiat.