Ce spun astrele azi, 23 septembrie

Berbec

Este o zi perfecta pentru a stabili noi contacte de afaceri, noi relatii, pentru a va intalni cu diverse persoane cu care aveti lucruri in comun; perspectivele de a pune bazele unor colaborari fructuoase pe viitor sunt destul de crescute. Este important sa va stabiliti o agenda clara a zilei, mai ales in ceea ce priveste planul profesional al vietii voastre, si sa va tineti cu strictete de aceasta programare. Chiar daca, o parte din munca voastra, se va baza pe rutina, de data aceasta, rutina va da rezultate neasteptat de bune. Abaterile de la programare pot sa aduca unele neajunsuri, care sa se repercuteze negativ asupra reputatiei voastre; chiar si mentinerea agendei de lucru va fi o mare provocare pentru voi, pe tot parcursul zilei.



Taur

Partea sentimentala a vietii voastre se va desfasura intr-o forma destul de normala, daca nu veti fi pusi in fata urgentei de a lua decizii finale in anumite chestiuni. Un astfel de stres s-ar putea repercuta negative asupra dispozitiei voastre, iar ziua nu va mai fi la fel de reusita pe cat v-ati fi dorit. Pe acest fond, este posibil sa apara unele tensiuni cu diversi apropiati, care incearca sa va dea sfaturi de care nu prea aveti nevoie. In plan profesional, este foarte posibil sa va confruntati cu invidii intre colegi, iar acesta va fi un alt element care nu va va lasa sa va bucurati de o zi linistita. S-ar putea ca anumiti colegi de munca sa incerce sa va submineze pozitia, in favoarea propriului lor statut.



Gemeni

Astazi, contextul astral va fi pozitiv, iar acest lucru va va sprijini in actiuni chiar spectaculoase. Puteti sa va asumati chiar unele riscuri, insa nu dintre cele inconstiente. In cazul in care va veti confrunta cu unele conflicte, aveti toate sansele sa fiti triumfatori, fiindca detineti majoritatea cartilor castigatoare. Viata de familie va fi, in general, linistita, dar asta nu inseamna ca va fi si plictisitoare, mai ales daca va veti implica si veti actiona pentru a mai rupe din rutina si a face ceva pentru a conferi relatiei de cuplu putina actiune condimentata. Calatoriile vor fi foarte favorabile pentru voi, celibatarii; este posibil sa intalniti posibil parteneri de afaceri sau de ce nu, eventuali parteneri sentimentali, alaturi de care sa claditi o relatie durabila. Trebuie doar sa fiti atenti la semnalele care vi se transmit.



Rac

Astazi este posibil sa se inregsitreze tensiuni in viata voastra de familie, in legaturile cu apropiatii; veti avea impresia ca unii membri incearca sa va provoace in mod deliberat, mai ales juniorii. Va fi foarte greu sa va pastrati calmul si sa nu raspundeti cu impulsivitate, sub presiunea momentului. Ar fi, insa, o mare greseala, care ar dauna relatiilor normale in familie. Se poate ca si voi sa dramatizati situatia ceva mai mult decat e in realitate, iar daca va aflati pe o astfel de pozitie, este cazul va redeveniti obiectivi cat mai rapid posibil. Viata profesionala va fi destul de agitate; in nici un caz nu va fi vorba de rutina.



Leu

Contextul astral al acestei zile va incurajeaza sa ganditi pozitiv, sa vedeti partea plina a paharului, sa incercati sa actionati mereu pentru imbunatatirea ambientului din jurul vostru si al celor dragi. Uneori pare ca este o sarcina de prea mare magnitudine pentru voi, insa, daca veti lua lucrurile pas cu pas, cu siguranta nu veti mai avea deloc aceasta impresie. Mergeti pe cat mai simplu si mai eficient. Din pacate, obligatiile casei vor cadea, de asemenea, in marea lor majoritate, in seama voastra; fie ca partenerul este ocupat in alta directie, fie ca nu se implica suficient, acest lucru va pune mult mai multa presiune pe voi, asa incat, spre finele zilei, stresul s-ar putea sa-si fi pus, din plin, amprenta asupra voastra.



Fecioara

Debordati de optimism si pozitivism, asa incat nimic nu va poate sta in cale. Solutiile problemelor apar usor si, uneori, chiar de unde va asteptati mai putin, iar acest lucru va faciliteaza un tranzit usor de-a lungul zilei. O astfel de zi este extrem de benefica, mai ales daca perioada anterioara a fost ceva mai incarcata. Zambiti mai usor, sunteti mai entuziasti ca de obicei, sunteti mai dispusi sa faceti fata situatiilor care apar si chiar sa va oferiti sprijinul, in cazul persoanelor la care tineti mai mult. Beneficiati si de un sprijin important din partea cuiva apropiat, ceea ce va da putere si incredere ca veti putea duce la bun sfarsit sarcinile pe care le aveti.



Balanta

Relatiile sociale sunt intr-o faza benefica astazi; reusiti cu usurinta sa va faceti placuti celorlalti si astfel reusiti sa atrageti multe persoane in jurul vostru. Profitati si stabiliti canale de comunicare care v-ar putea aduce avantaje in viitor. In plan profesional, este recomandabil sa profitati de contextul favorabil, pentru a spori coeziunea grupului cu care colaborati pentru rezolvarea sarcinilor de lucru; este un avantaj considerabil sa va bazati pe sprijinul celor din jur, atunci cand aveti nevoie. Finantele trebuie monitorizate ceva mai atent astazi, deoarece exista o oarecare volatilitate care poate provoca daune; nu este momentul potrivit pentru a va gandi la investitii de amploare sau la proiecte domestice care presupun cheltuieli prea mari.



Scorpion

Astazi veti fi tentati sa va pastrati in background, ca privitori si analisti a ceea ce se intampla, mai degraba decat sa fiti participanti la evenimente; este important sa fiti lucizi si sa nu analizati lucrurile cu superficialitate. In plan profesional, nu prea aveti disponibilitate de a va implica, incercati sa trageti foloase din desfasurarea evenimentelor, insa strategia aceasta nu va fi una reusita. In orice caz, rezultatele pe care le vizati vor fi extrem de greu de obtinut astfel. Din pacate, nu veti reusi deloc sa va armonizati cu cei dragi, care par sa fie pe o cu totul alta lungime de unda fata de voi; ca urmare, comunicarea se va desfasura destul de dificil si este foarte posibil sa apara si unele tensiuni, furtuni sentimentale sau chair rupturi in relatiile de cuplu.



Sagetator

Astazi beneficiati de vizibilitate in fata celorlalti, de sarm, stralucire, glamor; nu degeaba veti avea in jurul vostru numeroase persoane care isi doresc sa cunoasca secretul atractivitatii voastre. Doar ca, nici voi nu-l stiti prea bine, ci doar va bucurati de avantajele pe care vi le ofera un context astral favorabil. Aveti mare grija sa nu cadeti pe panta unui optimism exagerat, pentru ca astfel veti fi mult mai predispusi la a face greseli in aprecierile si deciziile pe care le veti lua. Atmosfera familiala va fi destul de placuta, fiind refugiul vostru preferat dupa o zi incarcata de munca. Este destul de obositor sa fii in centrul atentiei o zi intrega; toata lumea are asteptari mari de la voi.



Capricorn

Astazi va fi o zi duala pentru voi, nativii acestei zodii, o zi in care veti fi fortati sa faceti alegeri destul de dificile. Veti fi pusi in situatia de a a alege intre impulsul de a actiona, de a va implica in miezul actiunii si teama de a nu esua. Din pacate, in acest fel, veti fi pusi intr-o situatie extrem de inconfortabila si ati putea rata oportunitati favorabile; va trebui, in cele din urma, sa luati o hotarrare si sa vedeti de care parte a baricadei va situati. Imprumuturile banesti ar putea fi o mare problema pentru voi, mai ales daca se desfasoara intre prieteni; este recomandabil sa fiti retinuti in astfel de operatiuni, pentru ca ele pot sa afecteze negativ aceste relatii.



Varsator

Astazi se vor aglomera numeroase chestiuni de rezolvat, ceea ce va va da o stare de nervozitate si agitatie, care va spori presiunea asupra voastra. Nu va fi usor sa va organizati, insa va fi imperativ necesar sa faceti asta, pentru ca altfel nu veti reusi sa faceti fata solicitarilor acestei zile. Tendinta exprimata de a va depasi limitele nu poate fi deloc benefica; pe langa faptul ca nu veti putea face fata fizic la mai mult decat puteti duce, este foarte probabil ca unele sarcini sa nu reusiti sa le finalizati, iar acest lucru va avea, cu siguranta, un impact negativ asupra reputatiei si credibilitatii voastre, in perioada urmatoare.



Pesti

Astrele contribuie la crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea intelectuala, pentru afirmarea in campuri profesionale de natura didactica, pentru o comunicare eficienta si fructuoasa cu cei din jur. Interesul asupra mai multor domenii va putea fi impartit rational, iar abordarile vor fi clare si la obiect; ca urmare, cei din jur va vor aprecia pentru eruditie si pentru capacitatea de a va exprima atat de limpede si pe intelesul tuturor. Reversul monedei este ca, tot acest climal astral, va indeamna foarte mult la visare si, cum sunteti firi fanteziste, riscati ca, in unele situatii, sa confundati visele cu ceea ce se petrece intr-adevar sau sa va stabiliti obiective ce nu prea au legatura cu realitatea.