Vinovații de decesul lui Andrei Brăguță riscă ani grei de pușcărie

O nouă şedinţă de judecată a avut loc ieri în cazul tânărului Andrei Brăguţă, decedat acum un an în penitenciar. În timp ce procurorul de caz solicită pedepse diferenţiate pentru inculpaţi, avocaţii familiei Brăguţă cer pedeapsă maximă pentru tortură, precizând că au fost prezentate suficiente probe pentru a stabili vinovăţia persoanelor inculpate.





Potrivit procurorului de caz, Ruslan Lupașcu, au fost solicitate pedepse diferențiate în funcție de gravitatea implicării fiecărei persoane în infracțiune, 13 ani de privațiune de libertate pentru unul dintre deținuți care a aplicat violența și nouă-zece ani pentru angajații izolatorului.

„Pedepsele au fost solicitate nu cele mai maxime. Au fost solicitate pedepse diferite referitor la numărul de ani. Cea mai mare pedeapsă, pentru unul din deținuți care a aplicat violența și anume reieșind din faptul că gradul de implicare a acestuia în infracțiune a fost mai mare. Cea mai mare pedeapsă am solicitat-o de 13 ani, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în instituții publice. Pentru angajații izolatorului au fost solicitate pedepse în funcția de gravitatea implicării, adică echitabile, în jur de nouă-zece ani”, a declarat procurorul de caz Ruslan Lupașcu.

Procurorul a precizat că aceste pedepse au fost cerute pentru vătămări corporale medii, tratament inuman și acte de tortură.

Avocații familiei Brăguță însă pledează pentru aplicarea pedepsei maxime de 15 ani pentru tortură, menționând că astfel de fapte nu trebuie tolerate.

„Noi am solicitat ca în limitele prevederilor legale să fie aplicate pedepse maxime. Am făcut acest lucru pentru a transmite prin sentința instanței de judecată un semnal societății și în special persoanelor responsabile că astfel de fapte nu trebuie să fie tolerate odată ce dreptul care a fost încălcat în raport cu Andrei Brăguță a fost un drept absolut. Pedeapsa maximă este de 15 ani prevăzută în articolul 66 alineat patru, adică tortură care a cauzat decesul persoanei”, a declarat Vadim Vieru, avocat Promo-LEX.

„Noi am spus că au fost suficiente probe care au indicat direct că Andrei Brăguță a fost maltratat de colegii săi de celulă sub privirile și fără a se întreprinde nimic de angajații izolatorului de detenție. Noi vorbim despre probe obiective, imaginile video, în zeci de ședințe noi am examinat imaginile video din celulă și din coridoare, au fost și declarațiile martorilor, raportul de constatare medico-legală, decesul lui Andrei Brăguță. Noi considerăm că vinovăția acestor persoane a fost pe deplin stabilită, urmând să vedem instanța cum va decide”, a declarat un alt avocat al familiei Brăguță.

Amintim că Andrei Brăguţa a fost reţinut pe 15 august 2017 de către inspectorii de patrulare pentru depăşirea limitei de viteză. Tânărul a decedat pe 26 august, aflându-se în detenție preventivă, având leziuni corporale.