Legume care îngrașă. Evită-le dacă vrei să slăbești

Nu toate legumele sunt la fel atunci când vine vorba de menținerea greutății. Vrei să știi dacă legumele tale preferate se numără printre cele care îngrașă? Iată care legume sunt cele care nu te lasă să-ți duci la bun sfârșit obiectivele dietei și pe care ar trebui să le eviți atunci când vrei să slăbești!



Ce legume îngrașă?



Cartofi albi

Cartofii sunt printre cele mai versatile legume pe care le poți consuma. Poți să îi faci piure, cartofi prăjiți, chipsuri sau la cuptor. Cartofii sunt gustoși, însă nu sunt o legumă pe care ar trebui să o mănânci prea des, mai ales dacă ajungi să consumi cartofii într-una dintre multele lor forme modificate, cu multe topping-uri.



Cartofi dulci

Dacă ai ales cartofii dulci pentru a evita să-i mănânci pe cei albi, poate ar fi cazul să reanalizezi câți cartofi dulci mănânci. Aceștia au un conținut ridicat de calorii și carbohidrați și pot aduce cu ușurință kilograme în plus, mai ales dacă mănânci mai multe calorii decât arzi.



Morcovi

Dacă te gândeai să folosești morcovii pe post de gustare pentru a slăbi repede, poate că ar trebui să te răzgândești. Din cauza conținutului lor de zahăr, morcovii se numără printre legumele care te pot face să te îngrași dacă mănânci cantități excesive. Zahărul din morcovi este zaharoză, așa că încearcă să consumi mereu aceste legume cu moderație.



Castraveți

Ți se pare că îți este mereu foame când ești la dietă? Probabil pentru că nu mănânci cele mai bune tipuri de legume pentru a-ți asigura sațietatea. Orice ingredient fără pulpă sau coajă, cum ar fi castraveții, are un conținut scăzut de fibre și nu te va ajuta să te simți sătul mai mult timp, ceea ce înseamnă că îți vei dori să mănânci altă gustare imediat după. Acesta este motivul pentru care sucurile castraveților nu te ajută foarte mult să slăbești, dar smoothie-urile ar putea. Ca alternativă sănătoasă, poți mânca hummus cu castraveți.



Sfeclă

O altă legumă care este bogată în carbohidrați, amidon și zahăr este sfecla.

Din cauza faptului că organismul uman absoarbe rapid zahărul, nivelul glicemiei poate crește, ceea ce duce la un răspuns metabolic care poate stimula depozitarea grăsimilor și creșterea în greutate.



Mazăre

Poate că nu îți plăcea să mănânci mazăre în copilărie. Iar după cum afirmă specialiștii, probabil că nici nu ar trebui să mănânci mazăre atât de des. Mazărea are un conținut bogat de substanțe nutritive de care are nevoie organismul tău, dar este bogată și în carbohidrați, iar caloriile se pot adăuga rapid. Trebuie să iei în considerare urmărirea porțiilor legumelor amidonice, la fel cum te gândești și la alimentele bogate în carbohidrați. Singurele alimente pe care le poți mânca în porții nemăsurate în prealabil sunt legumele fără amidon. Acestea includ broccoli, sparanghel, anghinare și conopidă.



Porumb

Dacă vrei să slăbești, porumbul ar trebui eliminat din dieta ta conform specialiștilor.

Porumbul dulce poate face celelalte legume mai plăcute, dar dulceața înseamnă zahăr, iar zahărul este catalizatorul pentru creșterea în greutate. Zahărul dezechilibrează hormonii, inclusiv insulina și cortizolul, care îi spun corpului să stocheze caloriile ca grăsime.



Dovleac

Zahărul pare cel mai nociv lucru pe care îl poți mânca dacă ești la o dietă, așa că ar avea sens să consumi legume cu un conținut scăzut de zahăr, nu? Poate că nu. Chiar dacă dovleacul are un conținut scăzut de zahăr, unele rețete care folosesc dovleacul pot avea multe calorii. Dovleacul este un fruct, dar este văzut adesea ca o legumă și este mai sănătos atunci când este tratat ca o legumă în rețete.