Expert IDIS Viitorul: Procesul de creditare din partea băncilor comerciale este în curs de înviorare, datorită persoanelor fizice și agricultorilor

Procesul de creditare din partea băncilor comerciale este în curs de înviorare, după o cădere de peste trei ani. Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, consideră că acest fapt este determinat de creșterea împrumuturilor persoanelor fizice și a sectorului agricol.



”În luna august, portofoliul de credite a depășit nivelul anului 2017, cea ce arată că, după o cădere de peste trei ani, în 2018 începe recuperarea portofoliului pierdut în această perioadă. Datorită faptului că creditarea persoanelor fizice crește mult mai rapid decât am anticipat până la finele anului portofoliul de credite din sistemul bancar, cel mai probabil, va depăși 35,2 miliarde lei, cea ce ne permite să spunem că în 2018 va fi recuperată căderea din ultimii 2 ani”, scrie Veaceslav Ioniță, într-un material publicat pe site-ul IDIS Viitorul.



Ioniță susține că majorarea portofoliului de credite se datorează majorării creditelor oferite persoanelor fizice.



”Creșterea portofoliului de credite cu 1,7 miliarde lei în acest an se datorează majorării creditelor oferite persoanelor fizice cu 1,37 miliarde lei, iar a persoanelor juridice cu 330 milioane lei. Aproape 70% din această creștere s-a produs în trei luni vara acestui an, când portofoliul de credite s-a majorat cu 1,15 miliarde. Principalele domenii de creștere a portofoliului de credite sunt: creditele de consum 700 milioane lei, imobiliare 590 milioane lei, agricultura 391 milioane lei, care împreună au asigurat o creștere de aproape 1,7 miliarde lei”, mai scrie Veaceslav Ioniță.