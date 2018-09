Zeppelin: Platon a testat încă în 2004 schema folosită în Laundromat și Miliardomat

Atacurile operate la sistemele financiar-bancare din Ucraina și Republicii Moldova sunt elemente ale aceleiași operațiuni diversioniste, coordonate din același centru de comandă, de la Moscova. Probe în acest sens sunt prezentate în noua investigație a proiectului Zeppelin.md. Jurnaliștii demonstrează că schema folosită de Veaceslav Platon pentru spălarea miliardelor rusești și devalizarea sistemului bancar din Moldova a fost testată încă în anii 2000. Atunci, ținta Kremlinului a fost Ucraina.



Potrivit Zeppelin, în 2004, serviciile speciale din Rusia planificau să-și promoveze oamenii săi la conducerea Ucrainei, pentru a menține această țară în zona sa de influență. Eforturile lor au fost, însă, zădărnicite de politicienii pro-occidentali ucraineni și de Revoluția Oranj ce a urmat. Misiunea de a pedepsi Ucraina a revenit lui Veaceslav Platon.



Jurnaliștii arată cum Platon trage de sforile care duc la oamenii săi din judecătoria Căușeni și Curtea de Apel Economică din Chișinău, dar și la câteva firme și bănci din Moldova prin care urmau să treacă banii scoși forțat din companiile victime din Ucraina.



”În baza încheierii judecătoreşti, emise de Curtea de Apel Economică de la Chişinău, a fost emis un titlu executoriu, în conformitate cu care executorul judecătoresc din Căuşeni Tamara Makarova a intentat procedura de executare nr.1-232/2004. La 22 aprilie 2004 Makarova solicită Judecătoriei Căuşeni aplicarea sechestrului pe „bunurile materiale ale debitorului ÎS NAEK „Energoatom”, aflate în gestiunea unei întreprinderi din Republica Moldova, SRL „Raselev-com”, dar şi a Băncii de Poştă şi Pensii din Ucraina „Aval”. Astfel, prin încheierea Judecătoriei Căuşeni din 26 aprilie 2004, banca de la Kiev este obligată să achite în beneficiul „Remington Worlwide Limited” suma de 5 000 000,00 USD”, menționează jurnaliștii.



”Este deosebit de curios şi un alt fapt, reţinut de o investigaţie RISE, compania off-shore „Remington Worlwide Limited” figurează în calitate de proprietar de acţiuni ale băncii moldoveneşti “MoldIndConBank”. Astfel, avem toate probele care indică în mod clar la autorul atacului la sistemul bancar al Ucrainei şi cel al Republicii Moldova, Veaceslav Platon, cel supranumit de presa rusă şi cea din Ucraina „raiderul numărul 1 în CSI”. Originar din oraşul Căuşeni, unde au fost operate loviturile din 2004 şi 2011 la băncile de la Kiev şi Chişinău, Platon este cel care controla instanţele economice din Republica Moldova, implicit Curtea de Apel Economică de la Chişinău, condusă de apropiatul său, Aurel Colenco, principalele instrumente implicate în atacurile raider, care au pus în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova hotărârile arbitrajului din Rusia, dar şi banca de la Chişinău “MoldIndConBank”, se arată în investigația de la Zeppelin.



Planurile lui Platon au eșuat, însă, iar pe numele acestuia au fost inițiate mai multe dosare penale, lucru despre care președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, l-a informat pe omologul său ucrainean, Viktor Iușcenko. Mai mult, Voronin s-a adresat UE după ajutor pentru a securiza frontiera dintre Moldova și Ucraina, pe segmentul transnistrean, în scurt timp devenind operațională misiunea EUBAM.



Potrivit jurnaliștilor, anume acest lucru, precum și eșecul scenariilor de a subjuga Ucraina și Moldova, a iritat la culme Moscova, care a ripostat inițial prin embargouri.

”Pe lângă embargouri şi sfidarea diplomatică, au continuat cu o nouă intensitate şi loviturile aplicate de serviciile speciale de la Moscova prin intermediul raiderului Veaceslav Platon. Astfel, la 15 octombrie 2007 întreprinderea de stat de la Kiev ÎS Hotelul „Sport a fost notificată în privinţa unei încheieri emise de Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău, conform căreia întreprinderea moldovenească SRL „Raselev-com”, exact cea care figurează şi în atacul la ÎS NAEK „Energoatom”, solicita încasarea unei pretinse datorii de la compania off-shore „Westhill Trading Limited”, înregistrată în Gibraltar, la aceeaşi adresă pe care este înregistrată şi „Remington Worlwide Limited”, compania off-shore care deţine acţiunile de la “MoldIndConBank” şi cea care, conform hotărârii Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Petersburg şi al regiunii Leningrad, din 24 decembrie 2002 solicita de la ÎS NAEK „Energoatom” pretinsa datorie”, se arată în investigație.



La începutul anului 2009, toate acțiunile inițiate de Platon au fost blocate, iar acesta se vede nevoit să fugă în Ucraina, unde este protejat de fiul lui Viktor Ianukovici, fostul prim-ministru al Ucrainei.



Platon își cumpără cu un milion de dolari funcția de deputat în Parlamentul de la Chișinău, ca să obțină imunitate și să scape de dosare penale. Jurnaliștii mai scriu că, peste doar 2 zile după alegerile parlamentare care l-au salvat pe Veaceslav Platon, la 7 aprilie 2009 Vladimir Voronin urma să resimtă răzbunarea Kremlinului şi a serviciilor speciale ruseşti nu doar pentru compromiterea planului de federalizare Kozak din 2003, dar şi pentru compromiterea atacurilor FSB asupra Ucrainei şi urmărirea penală intentată pe numele lui Platon.



”În urma deturnării protestelor şi dezordinilor în masă de la Chişinău, orchestrate de serviciile de spionaj ruseşti, cu implicarea filialei GRU de la Tiraspol, sunt devastate clădirile preşedinţiei şi parlamentului de la Chişinău, iar puterea lui Vladimir Voronin se clatină. Consilierul acestuia, Mark Tkaciuk, aflat sub controlul serviciilor ruseşti, cu ajutorul unor activişti civici şi jurnalişti infiltraţi sub acoperire de la Moscova în mişcarea protestară, care trebuiau să simuleze o pretinsă origine pro-Occidentală a protestelor şi, respectiv a dezordinilor care au urmat, reuşeşte să-l prostească pe Voronin, insuflându-i că operaţiunea „7 aprilie” ar fi fost organizată de România şi Occident. Toată operaţiunea urma să fie descrisă public, cu lux de amănunte, de bloggerul şi diversionistul profesionist Eduard Baghirov, unul din organizatorii operaţiunii, trimis în misiune la Chişinău de la Moscova de către serviciile speciale ruseşti”, se mai arată în investigație.



Ulterior, după venirea la putere a politicienilor pro-europeni și apropierea Moldovei de Occident, FSB îl folosește din nou pe Platon ca să mențină Chișinăul pe orbita intereselor sale.



”Acesta porneşte prin “MoldIndConBank”-ul său de la Chişinău Laundromatul Rusesc, conform schemei testate în 2004 în cadrul atacului la „Energoatom”, Hotelul de stat „Sport” şi „Raiffeisen Bank Aval” de la Kiev. Totodată, acesta porneşte la comanda şi sub acoperirea patronilor săi din serviciile speciale ruseşti atacul la sistemul financiar–bancar moldovenesc, din care Veaceslav Platon începe să scoată prin centrifuga Laundromatului Rusesc sute de milioane de dolari”, constată jurnaliștii.



Mai mult, potrivit lor, în atacul asupra securităţii economice a Moldovei sunt folosite nu doar aceeaşi schemă, dar exact aceleaşi instrumente şi aceleaşi companii pe care le-a utilizat în atacul asupra securităţii economice a Ucrainei.

”Astfel, după ce Veaceslav Platon preia în noiembrie 2011 „Victoriabank” de la Chişinău, la 7 decembrie 2011 banca acordă un credit în sumă de 123 900 000,00 lei întreprinderii SRL „Semgroup Systems”. Creditul a fost garantat printr-un depozit în sumă de 10 200 000,00 USD deținut de SRL „Semgroup Systems” în “MoldIndConBank”-ul lui Platon, dar și cu 2 imobile situate în Moscova, deținute de două firme rusești. În continuare, SRL „Semgroup Systems” converteşte creditul în valută și transferă suma de 7 016 000,00 USD pe conturile din banca letonă „Trasta Komercbanka”, prin care erau spălate miliardele din Laundromatul Rusesc, ale companiei „Caldon Holding Limited”, menționată mai sus. Este compania care a fost folosită de Veaceslav Platon în atacul la ÎS Hotelul „Sport” din Kiev şi care figurează în dosarul penal nr. 06-9762 intentat încă la 29 octombrie 2008 de inspectoratul de poliţie Pecersk din Kiev. Astfel, prin conturile aceleiaşi „Caldon Holding Limited” din banca letonă „Trasta Komercbanka”, Veaceslav Platon începe în decembrie 2011 operaţiunea care urma să devină cunoscută ca „Furtul Miliardului” din sistemul financiar-bancar moldovenesc”, argumentează Zeppelin.md.



Totuși, planurile lui Platon de a pune pe brânci sistemul bancar moldovenesc și încropirea unei majorități pro-ruse au eșuat din nou. În consecinţă, FSB orchestrează la Chişinău în 2015 proteste stradale ale opoziţiei pro-ruse, conduse de Igor Dodon şi Renato Usatîi, finanţate copios de Veaceslav Platon din banii din Laundromatul Rusesc, dar şi Miliardomatul de la Chişinău. Protestele culminează la 20 ianuarie 2016 cu încercarea eşuată de asalt a clădirii parlamentului, după precedentul 7 aprilie 2009.



Și de această dată Platon fuge în Ucraina, dar nu pentru mult timp. El a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și extrădat la Chișinău.



Investigația integrală o puteți citi aici:

http://zeppelin.md/rom/investigatii/slava-v-ukrayini