Cercetătorii Dani Nadel, Li Liu, Jiajing Wang și Hao Zhao, de la Universitatea Stanford, spun că au găsit cea mai veche fabrică de bere din lume. Aceasta are reziduuri de bere de 13.000 de ani. Se află într-o peșteră preistorică lângă Haifa, Israel. Cea mai veche fabrică de bere din lume a fost găsită în 2018 și se numește Raqefet.



Descoperirea a fost făcută în timp ce studiau un loc de înmormântare pentru vânătorii-culegători semi-nomazi. Până acum se credea că fabricarea berii are o vechime de 5000 de ani. Dar descoperirile acestea ar putea da peste cap istoria reală a berii. Constatările sugerează că berea nu a fost un excedent la fabricarea pâinii, cum se credea.



Cercetătorii nu pot spune care a fost mai întâi. În ediția din octombrie a Journal of Archaeological Science: Reports sugerează că berea a fost preparată pentru sărbătorile ritualice pentru a onora morții.



"Aceasta reprezintă cea mai veche înregistrare a alcoolului produs de om în lume", a declarat Li Liu, profesor la Universitatea Stanford. Ea a mai spus că era în căutarea de indicii privind plante comestibile pe care oamenii din Natufian - care trăiau între perioadele Paleolitic și Neolitic - le mâncau. În timpul căutărilor au descoperit urme de alcool pe bază de grâu și orz.



Urmele analizate au fost găsite în mortare de piatră - adânci de până la 60 cm - sculptate în podeaua peșterii, utilizate pentru depozitarea, baterea și gătitul diferitelor specii de plante, inclusiv ovăzul, leguminoasele și a plantelor fibroase, cum ar fi inul.



Vechiul preparat, care a fost mai mult un terci de porridge sau de gulal, pare să fi fost destul de diferit de ceea ce știm astăzi ca este berea. Echipa de cercetare a reusit sa recreeze vechiul produs pentru a-l compara cu reziduurile pe care le-au găsit.



Aceasta a implicat inițial procesul de germinare a boabelor pentru a produce malț, apoi încălzirea pastei și fermentarea cu drojdii sălbatice, arată studiul. Vechea băutură a fost fermentată, dar probabil mai slabă decât berea modernă.