Andrian Candu: Beneficiarii principali ai miliardului furat din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost identificaţi

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat, în cadrul dezbaterii organizate la Washington de Atlantic Council, că ancheta a identificat beneficiarii principali ai miliardului furat din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.



“Avem peste 45 de dosare penale, sunt peste 55 de persoane anchetate, unii sunt reţinuţi, alţii condamnaţi. Avem, potrivit procurorilor, şi acest lucru apare şi în strategia de recuperare a activelor, 90% dintre active au fost depistate, acum vorbim despre procesul de recuperare şi aici avem jurisdicţii diferite, proceduri diferite, cum ar fi comisiile rogatorii şi multe altele. Dar lucrurile merg înainte”, a declarat Andrian Candu.



Amintim că Strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost făcută publică recent de șefii de la Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Procuratura Anticorupţie şi Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale.



Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, a declarat atunci că suma totală a pierderilor din sistemul bancar, provocate de fraudele masive de la cele trei bănci, este de 10,7 miliarde de lei. Beţişor a mai spus beneficiarii a 9,5 miliarde de lei din suma totală au fost deja identificați. De asemenea, s-a constatat că de pe urma fraudei bancare au beneficiat două grupuri mari: așa-numitul ”Grupul Gacikevici” și ”Grupul Filat, Platon, Șor”.



Potrivit anchetei, „Reţeaua Gacikevici”, condusă de fostul șef al Băncii de Economii, s-a ales cu suma de peste trei miliarde de lei. În acelaşi timp, „Triunghiul Filat, Platon, Șor”, concentrat în jurul fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupție, și în jurul lui Veaceslav Platon, condamnat pentru implicarea în schema „Laundromat-ului Rusesc”, a reuşit să sustragă, în total, 6,5 miliarde de lei.



La începutul lunii august, portalul zeppelin.md a publicat o înregistrare audio în care oligarhul condamnat Veaceslav Platon le spune avocaților săi că, în perioada ”Miliardomatului”, a dorit să falimenteze sistemul financiar-bancar din Republica Moldova și să paralizeze întreaga țară. Jurnaliștii au scris că înregistrarea a fost expertizată, iar rezultatele au arătat că vocea este a lui Platon. „Eu am putut face în așa mod ca să fiu șef peste toată țara. Eu am putut face ca băncile să nu funcționeze. Moldova, pur și simplu, avea să se oprească în loc. Bancomatele aveau să fie blocate, oamenii n-ar fi putut să-și retragă banii, nu era posibil să fie efectuate transferurile. Eu pur și simplu nu am reușit să duc planul la bun sfârșit. Puteam să fac în așa mod, încât să fiu de neatins. Nu am reușit. Au apărut probleme și toți s-au oprit, cu alte cuvinte nu m-au lăsat”, spunea Platon.



Platon, supranumit de presă raiderul nr.1 din CSI, a fost reţinut la Kiev, acum doi ani, de către serviciile speciale ucrainene, după ce a fost dat în căutare internaţională de către autorităţile de la Chişinău. Ulterior, Veaceslav Platon a fost extrădat şi condamnat, în aprilie 2017, la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în dosarul fraudei de la Banca de Economii.



La sfârșitul anului trecut, acesta a mai primit 12 ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și corupere activă într-un dosar de prejudiciere a unor companii de asigurări.