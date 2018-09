Vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari: Nimeni din afară nu va veni să ne rezolve problemele

O țară divizată pe criterii geopolitice este una slabă, iar partidele politice trebuie să aibă în prim plan problemele reale ale oamenilor. De această părere este vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari, într-un interviu acordat agenției de știri Moldpres.



„Uitați-vă cât de divizată a devenit societatea noastră. Nu trebuie noi să fim împărțiți în funcție de preferințele geopolitice. De ce societatea noastră trebuie să se împartă sau familiile să se despartă? O țară este slabă atunci când este divizată”, a declarat Vladimir Cebotari.



Vicepreședintele PDM a mai spus că PDM își asumă să realizeze proiecte pentru Moldova și pentru cetățenii țării.



„În toată această perioadă în care PDM și-a asumat guvernarea, el de fapt a guvernat și urmărit proiecte care au fost realizate pentru Moldova și pentru cetățenii săi. Toate reformele care au fost făcute sunt pentru oameni. Nimeni din afară nu va veni să ne rezolve problemele”, consideră vicepreședintele PDM.



„Fiecare acțiune trebuie s-o facem acasă. Integrarea europeană înseamnă circulația liberă a oamenilor și a mărfurilor. Aici constă munca noastră, nu în vorbe în piețe sau la proteste”, a precizat Vladimir Cebotari.



Amintim că liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat ieri, după ședința Consiliului Politic Național al formațiunii, că a fost discutat un plan de acțiuni prin care Partidul Democrat să se definească mai categoric drept un partid ”Pro-Moldova”, un partid care acționează pentru toți moldovenii, cu o agendă care să aibă ca principale puncte problemele oamenilor.



”În 27 de ani de la independență noastră, partidele in Republica Moldova s-au creat și s-au dezvoltat pe teme geopolitice, iar oamenilor li s-a indus permanent ideea că problemele țării se rezolvă dacă ești pro-european, pro-rus, pro-american, unionist și așa mai departe. A fost creată falsa senzație că de viitorul Moldovei are grijă cineva din exteriorul țării. Toate aceste poziționări arată că, în realitate, politicienii s-au îndepărtat de oameni și de problemele lor, s-au ascuns după tema geopolitică, din cauza incapacității de a face acțiuni și de a înregistra rezultate pe intern”, a continuat Plahotniuc.

