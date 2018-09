Corneliu Ciurea la Fabrika: O putere are nevoie de autoritate, de prestigiu, de reputație şi înțelepciune

Partidul Democrat va avea o misiune grea şi anume cea de a purta un dialog permanent cu cetăţenii. De această părere sunt invitații emisiunii Fabrika de aseară.



"Este foarte greu sa reiei dialogul cu populația. Această reînnodare a discuției evoluează foarte greu din cauza crizei politice în care încă ne mai aflăm. Când vorbesc de criză, mă refer la situația generală de neîncredere și în aceste condiții misiunea pare aproape imposibilă să fii credibil, să eviți formalismul și să poți să aduci la cunoștința populației niște proiecte reale și să extragi niște idei utile", a spus analistul politic Corneliu Ciurea.



Corneliu Ciurea mai susţine că o clasă politică trebui să fie puternică dacă îşi dorește să iasă dintr-o criză.



"O putere are nevoie de autoritate, de prestigiu, de reputație, de înțelepciune, dar și autoritatea fără putere este zero. Până acum am avut politicieni care nu vorbeau așa cum vorbește domnul Plahotniuc. Domnul Plahotniuc consideră că este necesar să-și arate colții. Oamenii în Republica Moldova au obosit de instabilitate, de politicieni slabi, de politicieni care nu știu să-și administreze propria putere", a spus analistul politic Corneliu Ciurea.



"Nu poate exista un partid puternic cu un lider slab. Despre lider puternic s-a vorbit după ce s-a vorbit de acel dialog cu cetățeanul în care cetățeanul va fi ascultat. A fi puternic înseamna a putea să asculți și să-l auzi pe cel cu care vorbești", a spus jurnalistul Constantin Olteanu.