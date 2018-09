Ce spun astrele azi, 14 septembrie

Berbec

Astazi s-ar putea sa fiti mai sensibili decat de obicei, asa ca evitati persoanele care tind sa faca glume rautacioase pe seama celorlalti. Daca nu ati apucat sa va odihniti in aceasta perioada, ar trebui sa va folositi de weekend pentru a va distanta de telefon, de retelele de socializare si de responsabilitatile de la locul de munca. Cei care depun efort zilnic vor fi predispusi problemelor cu articulatiile. Ar trebui sa incercati lucruri noi atunci cand aveti ocazia, iar daca implicati pe cineva drag, veti reusi sa petreceti mai mult timp impreuna. Aveti grija la relatia cu partenerul, deoarece s-ar putea sa fiti mai gelosi decat de obicei.



Taur

In aceasta perioada ar trebui sa invatati cum sa priviti lucrurile cu o inima usoara, fara resentimente; atunci cand luati fiecare problema prea in serios, riscati sa duceti o viata plina de stres si nemultumiri. Este posibil sa aveti probleme in relatia cu copiii, insa acest lucru ar putea fi remediat daca va dati silinta pentru a petrece mai mult timp impreuna. Veti reusi sa gasiti o solutie pentru orice problema care va iese in cale, asa ca astazi veti reusi sa va relaxati. Un membru al familiei ar putea sa va contacteze in curand pentru un sfat; chiar daca nu puteti ajuta persoana respectiva, incercati sa va aratati intelegatori.



Gemeni

S-ar putea ca proiectul de care va ocupati la locul de munca sa fi devenit o problema, insa aveti nevoie doar de o noua perspectiva, de un nou mod de a privi lucrurile. Ar trebui sa va folositi de timpul liber pentru a invata ceva nou si s-ar putea sa aplicati aceste lectii pentru a va duce responsabilitatile la bun sfarsit. Daca nu ati reusit sa va faceti planuri de vacanta, s-ar putea ca grupul de prieten sa va propuna o excursie in afara tarii. Aveti insa grija la buget, deoarece nu ati tinut sa economisiti bani in ultima vreme. Nativii zodiei care sunt si parinti, dar si persoane de cariera, ar putea avea probleme cu organizarea timpului.



Rac

Ar trebui sa cereti sfaturi doar de la persoanele care sunt in cunostinta de cauza sau care au trecut prin probleme asemanatoare; de asemenea, ar trebui sa fie persoane de incredere. Astazi veti reusi sa incheiati un capitol vechi din viata voastra, iar acest lucru va culmina cu o conversatie sincera pe care va doreati sa o purtati de foarte mult timp. Nu aruncati toate lucrurile vechi! Incercati sa le reparati sau sa le pastrati pentru alte scopuri, cum ar fi sa utilizati anumite piese. Astfel, veti reusi sa economisiti bani de fiecare data. Chiar daca bugetul vostru nu va creste considerabil, s-ar putea sa observati o diferenta peste cateva luni.



Leu

Astazi s-ar putea sa aveti probleme de comunicare cu cei dragi, iar ceea ce veti spune nu va fi neaparat ceea ce ei vor intelege! Aveti grija la cuvintele pe care le alegeti, precum si la ton si atitudine. Daca nu ati reusit pana acum sa va obisnuiti cu o rutina ce va poate ajuta conditia fizica, ar trebui sa convingeti un prieten sa vi se alature! Incercati sa fiti mai deschisi la sugestii si veti observa cum o parte din stresul din viata zilnica va disparea complet. S-ar putea sa gasiti o noua pasiune pentru care va veti dedica tot timpul liber. Desi nu veti avea probleme de sanatate, ar trebui sa consumati mai multe alimente de sezon.



Fecioara

Nu va grabiti sa luati decizii categorice, atunci cand doriti sa faceti o schimbare in viata voastra. Chiar daca sunteti dornici sa vedeti rezultate acesteia, ar trebui sa realizati ca la mijloc exista o perioada de acomodare. Cei dragi vor fi dornici sa petreaca mai mult timp cu voi, insa exista posibilitatea ca voi sa doriti sa fiti singuri in aceste zile. Incercati sa impacati aceste doua probleme printr-un compromis! Pentru a fi siguri ca bugetul vostru functioneaza pentru voi, incercati sa va notati cheltuielile pe care le faceti si suma ramasa la sfarsitul fiecarei luni – iar daca intampinati o problema, veti reusi sa o rezolvati.



Balanta

S-ar putea ca cei de la locul de munca sa nu respecte dreptul vostru la timpul liber si sa va contacteze chiar si in weekend in legatura cu anumite probleme sau apeluri de la clienti. Astazi nu veti reusi sa fiti productivi in ceea ce priveste treburile casnice, insa ati putea sa va folositi de aceasta oportunitate pentru a citi o carte pe care ati pastrat-o pentru o perioada mai libera. S-ar putea ca cineva din familie sa treaca prin momente dificile. Chiar daca persoana respectiva nu va contacteaza pentru a va cere ajutorul, aceasta va aprecia gestul vostru de a le oferi cateva cuvinte de incurajare si chiar un sfat folositor.



Scorpion

Astazi ar trebui sa fiti mai atenti la semnele pe care vi le transmite corpul vostru, deoarece s-ar putea sa va confruntati cu unele probleme de sanatate in viitor, daca veti ramane la fel de neglijenti in ceea ce priveste modul de alimentare sau odihna. S-ar putea sa fiti cautati de un prieten vechi, iar acest lucru va duce la o reuniune cu surprize si multe lacrimi. Partenerul va intelege si in cele mai grele momente; ar trebui sa ii aratati faptul ca apreciat acest lucru cu un gest frumos. Daca va simtiti lipsiti de inspiratie si de chef, incercati sa schimbati restaurantul cu care v-ati obisnuit sau urmariti un serial diferit de cele pe care le alegeti de obicei.



Sagetator

Astazi s-ar putea ca unele discutii sa va afecteze mai mult decat va asteptati, asa ca evitati conflictele cu cei din jur; in nici un caz nu este cazul sa interveniti acolo unde nu este cazul. Desi sunteti atenti la schimbarile de temperatura si actionati corespunzator, s-ar putea ca soarele sa va afecteze oricum, deoarece caldura poate fi inselatoare! Incercati sa ramaneti in casa sau la birou atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate si beti cat mai multe lichide. Cei dragi nu vor fi disponibili pentru o intalnire in aceasta seara, dar veti reusi sa gasiti o alternativa! S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni sa devina un potential partener.



Capricorn

Astazi veti reusi sa va odihniti pentru eventualele zile agitate ce urmeaza, insa ar trebui sa petreceti putin timp impreuna cu cei mici, organizand activitati distractive. Nu este nevoie sa fiti foarte duri cu propria persoana atunci cand gresiti, deoarece aceasta atitudine nu va poate ajuta sa mergeti mai departe. Este mult mai important sa invatati din greseli si sa aplicati aceste lectii in viitoarele decizii sau proiecte. Ar trebui sa fiti mai atenti la ingredientele pe care le folositi in mancare; chiar daca faceti totul in casa, unele condimente sau sosuri pot fi destul de nesanatoase. Optati pentru fructe si legume de sezon.



Varsator

Tindeti sa mancati dulciuri sau alte mancaruri nesanatoase atunci cand sunteti stresati, asa ca asigurati-va ca nu ati pastrat nimic prin bucatarie sau frigider care ar putea sa va tenteze. Daca cei dragi nu se arata prea intelegatori fata de deciziile pe care le-ati luat in ultima vreme, nu va indreptati atentia inspre a le castiga increderea! Acestia vor realiza faptul ca au reactionat gresit mai devreme sau mai tarziu, asa ca pastrati-va energia pentru alte lucruri. Cei care au copii se vor bucura de o relatie armonioasa cu acestia si s-ar putea sa va apropiati de ei mai mult in aceste zile. Atitudinea voastra in aceasta privinta va fi decisiva.



Pesti

Chiar daca incercati sa incorporati un sport in rutina voastra zilnica, s-ar putea sa nu reusiti sa va tineti de acesta, daca nu veti avea suficienta determinare in acest sens. Nu lasati responsabilitatile importante pentru ziua de maine, deoarece veti fi mult mai agitati si va veti simti dezorganizati in saptamana ce urmeaza. S-ar putea ca partenerul sa va calce pe nervi astazi, deoarece nu veti reusi sa cadeti de comun acord in nicio discutie. Daca acesta este cazul, ati putea sa petreceti putin timp cu prietenii vostri, pentru a uita de conflict si pentru a va relaxa. Veti reusi astazi sa puneti bazele pentru un proiect personal.